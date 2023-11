“Un filosofo al cinema” quatto proiezioni e dibattito finale con Umberto Curii

Quattro serate al cinema accompagnate dalle riflessioni filosofiche sulla più forte delle emozioni umane: l’amore.

È così che l’associazione Filosofia di Vita festeggia il quarto di secolo dell’iniziativa “Un filosofo al Cinema”, per questa edizione al Porto Astra tutti i lunedì di novembre alle 20.30.

«È l’amore, non soltanto per il grande schermo e la filosofia, a contraddistinguere quest’edizione davvero speciale» anticipano Marzia Banci e Umberto Curi, tra gli organizzatori della rassegna. «Da un quarto di secolo offriamo alla città, agli appassionati e ai giovani il luogo ideale per godersi un film e poi riflettere insieme. Un’iniziativa davvero originale che si è radicata, perché da lustri riflette il grande schermo nelle idee e proietta il pubblico nella filosofia della vita».

“Dell’amore”, dunque.

In quattro pellicole che ne cristallizzano la declinazione filmica a cavallo del Millennio. Con la partecipazione di Bartolo Ayroldi Sagarriga.

Dopo il debutto lunedì 6 novembre con “Casablanca”, il classico del 1942 con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman diretti da Michael Curtiz con la colonna sonora di Max Steiner,

il cartellone della storica edizione 2023 di “Un filosofo al cinema” prosegue così:

Lunedì 13 novembre “Moulin Rouge” (2001) con Nicole Kidman e Ewan McGregor, regia di Baz Luhrmann

Ingresso

Tutte le serate al multisala Porto Astra (in via Santa Maria Assunta, Padova) avranno inizio alle ore 20.30 e conclusione entro le 23.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.

Si suggerisce un contributo volontario responsabile di 5 euro.

Il commento di Umberto Curi

Al termine di ogni proiezione è previsto il commento di Umberto Curi, professore emerito di Storia della Filosofia dell’Università di Padova, che da oltre 20 anni ha speso parte delle sue ricerche all’analisi delle opere cinematografiche.

Al cinema ha dedicato cinque saggi, in particolare il più recente e organico “Film che pensano. Cinema e filosofia”.

Info web

https://filosofiadivitaweb.wordpress.com/2023/10/27/programma-di-novembre/

https://www.facebook.com/filosofiadivitaitalia/

