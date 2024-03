Fiori e colori: mercato di fiori, piante insolite e rare idee per il giardino

Fiori e Colori: Primavera in Festa a Piazzola sul Brenta. Con l’arrivo della primavera, Piazzola sul Brenta si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: “Fiori e Colori”. L’edizione Primavera 2024, in programma il 23-24 marzo nei suggestivi giardini di Piazza P. Camerini, promette di trasformare la città in un paradiso floreale. Un Mercato Eccezionale: Organizzato con passione dagli Amici dei Fiori e Pro Loco, questo mercato non è solo un’occasione per acquistare fiori e piante, ma una vera e propria esperienza per gli amanti del giardinaggio. Troverete piante insolite e rare, così come idee innovative per rendere il vostro giardino un’oasi di bellezza.

Date e Luogo: L’evento si svolgerà il 23 e 24 marzo nei Giardini di Piazza P. Camerini, a Piazzola sul Brenta. Una location incantevole che si presta perfettamente a celebrare la stagione primaverile. Ingresso Gratuito: L’accesso all’evento è completamente gratuito, rendendo “Fiori e Colori” aperto a tutti gli appassionati di fiori e giardini. È un’opportunità unica di immergersi nella bellezza della primavera senza alcun costo.

Un’Iniziativa Comunitaria: La manifestazione è il risultato dell’impegno congiunto degli Amici dei Fiori e della Pro Loco di Piazzola sul Brenta, due organizzazioni che lavorano insieme per portare un tocco di freschezza e colore alla comunità locale. Vivi la Primavera con “Fiori e Colori”: Non perdete l’opportunità di esplorare questo mercato floreale unico nel suo genere. Scoprite piante straordinarie, lasciatevi ispirare dalle idee creative per il vostro giardino e immergetevi nell’atmosfera vibrante e festosa della primavera a Piazzola sul Brenta. “Fiori e Colori” vi aspetta per celebrare la bellezza della natura!