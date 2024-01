Franco Bassanini ospite di "Segnavie - Lo Stato e Noi" al Bo

Segnavie "Lo Stato e Noi" è il ciclo di incontri con personalità di spicco del mondo dell'economia e della politica, ideato per offrire spunti e strumenti per una cittadinanza attiva.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova. Mercoledì 24 gennaio 2024 / ore 17.00

Aula Nievo, Università degli Studi di Padova

Centralismo o autonomia?

Interviene

Franco Bassanini

Professore di Diritto Costituzionale, già Ministro per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali Introduce

Luciano Greco

Professore Associato di Scienza delle Finanze Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” Università di Padova L’alternativa centralismo/autonomia è ancora valida o è uno schema del passato? Occorre oggi riformare le istituzioni centrali e le autonomie territoriali per attrezzarle ad affrontare le sfide del XXI secolo, ridefinendo anche i rapporti fra i diversi livelli di governo (europeo, nazionale, regionale e locale) nell’ottica del federalismo cooperativo. Scopri l'evento La partecipazione agli eventi è gratuita con registrazione. Clicca qui per registrarti.