“From the archive”, un’occasione per rivivere il quintetto di Lester Bowie

Martedì 6 aprile alle ore 18, sul sito www.centrodarte.it e sul canale www.mixcloud.com/centrodarte torna immancabile l’appuntamento settimanale con “From the Archive”, la rassegna web del Centro d’Arte di Padova che propone preziosi momenti di ascolto estratti dal ricco archivio sonoro dell’associazione, dagli anni 1970 al recente passato.

Il pubblico di appassionati avrà l’occasione di sentire uno dei primi concerti registrati con apparecchiature professionali, riversato poi in digitale: la data è quella con protagonista un magico quintetto guidato dal trombettista e compositore americano di jazz d’avanguardia Lester Bowie (1941-1999), tenutasi il 4 aprile 1978 presso il Teatro Tenda di Padova nell’ambito della Rassegna Internazionale di Jazz.

Bowie è stato uno dei membri fondatori della AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) e del gruppo di avanguardia e free jazz (ancora in attività) Art Ensemble of Chicago, di cui faceva parte anche il contrabbassista Malachi Favors presente nella formazione della performance padovana. Il cammino di ricerca del trombettista lo ha portato, sul finire degli anni 1980, alla costituzione di un gruppo di soli ottoni, la Lester Bowie’s Brass Fantasy, con il quale ha allargato il repertorio alla sfera della popular music, interpretando, insieme a standard e pezzi originali, brani di Whitney Houston, Michael Jackson e Marilyn Manson, fra gli altri.

Celebre poi, per i cultori del rock, è la collaborazione all’album di David Bowie “Black Tie White Noise” (1993), evidenziata fin dall’assolo presente nel primo singolo estratto, “Jump They Say”, che fu un successo di classifica. Il concerto per il Centro d’Arte si colloca nel periodo del gruppo “From the Roots to the Source” che vedeva nelle proprie fila, oltre al leader, Arthur Blythe (sax alto), Amina Claudine Myers (pianoforte), Malachi Favors (contrabbasso) e Phillip Wilson (batteria). Con questo quintetto Bowie ha girato in tour l’Europa, dando alle stampe il disco dal vivo “The 5th Power” (1978), considerato uno dei capisaldi del suo ventaglio stilistico e percorso di ricerca, fra avanguardia, gospel ed eclettismo.

