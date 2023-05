Festival "Galileo - Settimana della scienza e dell’innovazione 2023": gli appuntamenti a Padova

Tre giorni di incontri e confronti dedicati al trasferimento tecnologico con i grandi nomi della ricerca e dell'impresa innovativa: apre il Festival la ministra Anna Maria Bernini, chiusura con Giuseppe Remuzzi e Vito Mancuso. 60 eventi con focus su robotica e industry 4.0, space economy, biotech, energia e impresa innovativa. Tra i grandi ospiti del Festival - diretto da Giovanni Caprara - Enrico Carraro, Leopoldo Destro, Donatella Sciuto, Franceso Profumo, Barbara Mazzolai, Cecilia Laschi, Rita Cucchiara, Luigi Crema, Carlo Cacciamani, Massimo Comparini, Cristina Leone, Marina Scatena

I grandi eventi

APERTURA DEL GALILEO FESTIVAL

Venerdì 19 maggio / ore 11-13

— Università di Padova, Aula Magna

Interventi di saluto

Andrea Colasio, assessore alla Cultura Comune di Padova

Gilberto Muraro, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

IMPRESA E INNOVAZIONE: STRATEGIE PER CRESCERE

Intervengono

Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alo Adige Intesa Sanpaolo

Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto

Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese Università di Padova

Daniele Lago, amministratore delegato e art director Lago

Isabella Malagoli, direttore generale Hera Comm

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

A seguire

Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca

intervistata da

Giovanni Caprara, giornalista ed editorialista scientifico Corriere della Sera, direttore scientifico Galileo Festival della Scienza e Innovazione

---

PREVISIONI METEO PIÙ PRECISE:

LA FRONTIERA DEI SUPERCALCOLATORI

Venerdì 19 maggio / ore 18-19.15

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Carlo Cacciamani, direttore generale Italia Meteo

Matteo Dell’Acqua, direttore Computing and Data Center ECMWF Bologna

---

In occasione del 400° anniversario dalla pubblicazione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei

IL FUTURO DELLO SPAZIO

Venerdì 19 maggio / ore 21-22.15

— MUSME-Museo di Storia della Medicina

Intervento di

Franco Giudice, docente di Storia della Scienza Università Cattolica di Milano

Proiezione di Touch Sky | carte, mappe, atlanti celesti

Davide Coero Borga, ricercatore INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica

---

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TRA METAVERSO, COMPUTER QUANTISTICO E SICUREZZA DEI DATI

Venerdì 19 maggio / ore 21-22.15

— MUSME Museo della Storia della Medicina

Intervengono

Riccardo Borsari, docente Università di Padova

Rita Cucchiara, docente di Architettura informatica e Computer vision Università di Modena e Reggio Emilia

Alfonso Fuggetta, direttore Cefriel Politecnico di Milano

Simone Montangero, docente di Quantum Computing Università di Padova

---

LE FRONTIERE DELLA ROBOTICA

Sabato 20 maggio / ore 16.30-17.45

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Cecilia Laschi, docente di Ingegneria meccanica NUS National University Singapore

Barbara Mazzolai, vicedirettrice IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

Emanuele Menegatti, docente di Intelligent robotics Università di Padova

---

FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: È DAVVERO DIFFICILE FARE RICERCA IN ITALIA?

Sabato 20 maggio / ore 16.30-17.45

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Intervento di

Leopoldo Destro, presidente Confindustria Veneto Centrale

Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari Venezia e presidente Upskill

Francesco Profumo, presidente Fondazione Compagnia di San Paolo

Donatella Sciuto, rettore Politecnico di Milano

---

PREMIO LIBRO DELL’ANNO SULL’INNOVAZIONE

CERIMONIA DI CONSEGNA

Sabato 20 maggio / ore 18-19.15

— Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium

Intervento di

Donatella Sciuto, rettore Politecnico di Milano

Presentazione dei 5 autori finalisti

Cosimo Accoto, autore de Il mondo in sintesi (Egea)

Luca Amendola, autore de L’algoritmo del mondo (Il Mulino)

Guido Caldarelli, autore de Senza uguali (Egea)

Luca De Biase, autore di Eppur s’innova (Luiss University Press)

Elena Esposito, autore di Comunicazione artificiale (Bocconi University Press)

Conduce

Antonio Maconi, curatore Galileo Festival della Scienza e Innovazione

---

LE CITTÀ DELL’INNOVAZIONE

Domenica 21 maggio / ore 10-11

— Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium

Confronto tra

Margherita Cera, assessore all’Innovazione Comune di Padova

Luca De Biase, giornalista dell’innovazione, docente di Knowledge Management Università di Pisa

Fabrizio Dughiero, prorettore all’Innovazione e Trasferimento tecnologico Università di Padova

Claudio Melchiorri, delegato del Rettore ai Rapporti con le imprese e ricerca industriale Università di Bologna

Franco Mosconi, docente di Economia e politica industriale Università di Parma, autore di Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità (Post Editori)

Caterina Petrillo, presidente Area Science Park

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

---

CHE COSA SUCCEDE SE I MEDICI SBAGLIANO?

Domenica 21 maggio / ore 11-12

— Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium

Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto Mario Negri, autore di Quando i medici sbagliano (Laterza)

dialoga con

Giovanni Caprara, giornalista ed editorialista scientifico Corriere della Sera, direttore scientifico Galileo Festival della Scienza e Innovazione

---

L’UOMO E LA TECNOLOGIA

Domenica 21 maggio / ore 12-13

— Centro Culturale Altinate San Gaetano, Auditorium

Intervento conclusivo di

Vito Mancuso, teologo e filosofo

---

ROBOTICA, INDUSTRY 4.0 E GESTIONE DEI PROCESSI

A cura di auxiell

ATTRARRE NUOVE COMPETENZE NELLA FABBRICA SNELLA

Venerdì 19 maggio / ore 15-16.15

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Enrico Berto, amministratore delegato Berto’s

Otello Dalla Rosa, amministratore delegato Armes

Giovanni Zola, amministratore delegato Elettra

Luca Peroli, direttore risorse umane Gruppo Fiorentini

Mirco Sperandio, operation manager auxiell

Davide Tinazzi, amministratore delegato Energy

---

DIGITALIZZARE NON BASTA A PRODURRE EFFICIENZA

Venerdì 19 maggio / ore 16.30-17.45

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Dialogo tra

Alessandro Faorlin, partner & account relationship leader

Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine

---

RIDURRE GLI SPRECHI NON È SOLO UNA QUESTIONE DI SOSTENIBILITÀ

Sabato 20 maggio / ore 10-11.15

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Sarah Colpo, group brand manager & sustainability officer Fitt Group

Serena Granziera, consigliere Gruppo Giovani Imprenditori Assindustria Venetocentro

Giampietro Povolo, finance & operations Cielo & Terra Vini

Gabriele Solarini Paviotti, account relationship leader auxiell

Elena Trivari, specialista sostenibilità Irsap

---

IL VALORE DELLE PERSONE NELLE IMPRESE INNOVATIVE

Sabato 20 maggio / ore 11.30-12.45

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Gian Paolo Fedrigo, consigliere di amministrazione Innova

Riccardo Pavanato, amministratore delegato e partner auxiell

Licia Pollastri, purchase officer Officine Pollastri

Barbara Targa, client partner - executive search Chaberton Italia - Chaberton Partner

---

INNOVAZIONE. NON È SOLO UNA QUESTIONE DI PRODOTTI

Sabato 20 maggio / ore 15-16.15

— Palazzo Moroni, Sala Paladin

Intervengono

Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova

Fedele Maniglio, fondatore M.ake Global | Maniglio & Partners

Luca Stevanato, amministratore unico Finapp

Enrico Tonazzo, responsabile Ricerca e sviluppo Kioene

Giovanni Tovazzi, Value Delivery manager auxiell

---

Space economy

RICERCA E NUOVE STARTUP PER LA SPACE ECONOMY

Venerdì 19 maggio / ore 15-16.15

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Veronica La Regina, business unit space manager Logic

Giampaolo Piotto, direttore CISAS Padova

Daniele Pavarin, fondatore T4I

---

TRAFFICO IN ORBITA, ROTTAMI SPAZIALI E DANNI

Venerdì 19 maggio / ore 16.30-17.45

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Camilla Colombo, docente di Orbital Mechanics Politecnico di Milano

Anna Masutti, direttore Aviation & Space Journal Università di Bologna

---

DRONI, SPAZIO E INNOVAZIONE

Sabato 20 maggio / ore 10-11.15

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Cristina Leone, presidente Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio

Marco Lovera, direttore Dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali Politecnico di Milano

Marina Scatena, presidente dell’Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali

---

SFIDE INDUSTRIALI PER UNA POLITICA SPAZIALE

Sabato 20 maggio / ore 11.30-12.45

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Massimo Comparini, amministratore delegato Thales Alenia Space

Marco Molina, managing director sales and products Sitael

Mauro Piermaria, dirigente Programmi e Strategie Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali Presidenza del Consiglio dei Ministri

---

RISORSE PER LA SPACE ECONOMY

Sabato 20 maggio / ore 15-16.15

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Raffaele Mauro, cofondatore e general partner Primo Space

Paolo Panzarini, Intesa Sanpaolo finanziamenti aerospaziali

Luca Rossettini, amministratore delegato D-Orbit

---

Biotech & Life Sciences Biotech & Life Sciences

L’INTELLIGENZA COLLETTIVA: UNA STORIA DI CELLULE, FORMICHE ED ESSERI UMANI

Venerdì 19 maggio / ore 15-16.15

— MUSME Museo della Storia della Medicina

Intervengono

Stefania Bandini, docente Università di Milano-Bicocca, fellow University of Tokyo

Donato Antonio Grasso, etologo, docente di Zoologia Università di Parma

Giorgio Scita, direttore Unità di ricerca Meccanismi di migrazione delle cellule tumorali IFOM

---

ALIMENTAZIONE PROSSIMA:

INSETTI SULLA TERRA, CAVOLI SULLA LUNA

Venerdì 19 maggio / ore 16.30-17.45

— MUSME Museo della Storia della Medicina

Dialogo

Stefania De Pascale, docente di Orticoltura e floricoltura Università di Napoli

José Cianni, amministratore delegato Nutrinsect

---

MICROBIOLOGIA DELLA TERRA E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sabato 20 maggio / ore 10-11.15

— MUSME Museo della Storia della Medicina

Intervengono

Iris Bertani, ricercatore associato Laboratorio di Batteriologia ICGEB Trieste

Rebecca Fuzinatto Dall’Agnol, cofondatore Simbiotica

In collaborazione con ICGEB-International Centre for Genetic Engineering and Biotechnologies

---

LA VITA INEVITABILE

Sabato 20 maggio / ore 11.30-12.45

— MUSME Museo della Storia della Medicina

Dialogo tra

Pier Paolo Di Fiore, docente di Patologia generale Università di Milano e direttore Programma di Novel Diagnostics Istituto Europeo di Oncologia, autore de La vita inevitabile. Diario di viaggio di un Replicante alla ricerca della vita (Codice Edizioni)

Silvia Pittarello, comunicatrice scientifica

---

NANOTECNOLOGIE NELLA VITA QUOTIDIANA

Sabato 20 maggio / ore 15-16.15

— MUSME Museo della Storia della Medicina, Sala Arthemis

Intervengono

Roberto Giannantonio, fondatore Klopman

Giuseppe Gigli, direttore Istituto di Nanotecnologie CNR

Francesco Matteucci, direttore NanoApulia e Nanotechnology Living Lab

---

Innovazione: nuove frontiere

TECNOLOGIE E INFRASTRUTTURE IDRICHE

Venerdì 19 maggio / ore 15-16.15

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Intervengono

Stefano Alvisi, docente di Idrologia Università di Ferrara

Emilio Caporossi, responsabile funzione acqua di AcegasApsAmga

Maria Cristina Rulli, docente di Idrologia Politecnico di Milano

Luca Stevanato, amministratore unico Finapp

A cura di AcegasApsAmga

---

STRATEGIE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

DESIGN E BREVETTI

Venerdì 19 maggio / ore 16.30-17.45

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Introduzione

John Moetteli, avvocato, fondatore Da Vinci Partners

Intervengono

Maurizio Bettiga, chief innovation officer Italbiotec

Davide Cappellini, chief technology & innovation officer Gruppo Piovan

Leonardo Garzara, group head of R&D Carel

A cura di Da Vinci Partners

---

DRONI E NUOVA MOBILITÀ:

COME CI MUOVEREMO DURANTE LE OLIMPIADI DEL 2026?

Venerdì 19 maggio / ore 18-19.15

— Fondazione Cariparo, Sala Convegni

Intervengono

Corrado Fischer, Gruppo Save

Carmela Tripaldi, direttore di ricerca ENAC-Ente nazionale aviazione civile

Angelo Vallerani, presidente Distretto aerospaziale Lombardia

---

IL NUCLEARE DI DOMANI

Sabato 20 maggio / ore 10-11.15

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Intervengono

Francesca Ferrazza, responsabile Magnetic Fusion Initiatives Eni

Piero Martin, docente di Fisica teorica Università di Padova

Elisabeth Rizzotti, cofondatrice Newcleo

---

IDROGENO, UN PONTE VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

Sabato 20 maggio / ore 11.30-12.45

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Intervengono

Luigi Crema, presidente Hydrogen Europe Resarch, direttore Centro Sustainable Energy Fondazione Bruno Kessler

Vito Di Noto, docente di Elettrochimica per l’Energia Università di Padova

Roberto Gasparetto, amministratore delegato AcegasApsAmga

---

ALTERNATIVE ENERGETICHE: BIOCARBURANTI

Sabato 20 maggio / ore 15-16.15

— Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Dialogo tra

Fabrizio Bezzo, docente di Ingegneria chimica Università di Padova

Syed Shams Yazdani, group leader Microbial Engineering ICGEB-International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (in collegamento video da New Delhi)

---

Libro dell'anno sull'innovazione

L’ALGORITMO DEL MONDO. L’IRRAGIONEVOLE ARMONIA DELL’UNIVERSO

Sabato 20 maggio / ore 11-12

— Libreria ItalyPost, Lago Place

Incontro con l’autore finalista

Luca Amendola, docente di Fisica teorica Università di Heidelberg, autore de L’algoritmo del mondo (Il Mulino, 2022)

---

IL MONDO IN SINTESI. CINQUE BREVI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SIMULAZIONE

Sabato 20 maggio / ore 12-13

— Libreria ItalyPost, Lago Place

Incontro con l’autore finalista

Cosimo Accoto, docente di Cultura digitale, autore de Il mondo in sintesi (Egea, 2022)

---

SENZA UGUALI. COMPRENDERE CON LE RETI UN MONDO CHE NON HA PRECEDENTI

Sabato 20 maggio / ore 15-16

— Libreria ItalyPost, Lago Place

Incontro con l’autore finalista

Guido Caldarelli, docente di Fisica teorica, modelli e metodi matematici Università Ca’ Foscari Venezia, autore di Senza uguali (Egea, 2022)

Dialogo con

Roberto Siagri, fisico e amministratore delegato Rotonium

---

EPPUR S’INNOVA. VIAGGIO ALLA RICERCA DEL MODELLO ITALIANO

Sabato 20 maggio / ore 16-17

— Libreria ItalyPost, Lago Place

Incontro con l’autore finalista

Luca De Biase, giornalista dell’innovazione, docente di Knowledge Management Università di Pisa, autore di Eppur s’innova (Luiss University Press, 2022)

---

Foto articolo da comunicato stampa