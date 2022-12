Al Teatro Don Leonati di Ponte di Brenta lo spettacolo "Il gatto con gli stivali"

Decimo ed ultimo appuntamento della rassegna "TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Teatro e Musica" è lo spettacolo per famiglie "Il gatto con gli stivali" fiaba di Charles Perrault messo in scena dalla Compagnia Fantaghirò di Padova. Due contadini invitati alle nozze della bella Principessa con il Marchese di Ca¬rabas decidono di narrare agli spettatori le curiose avventure del povero – e un po’ tonto – figlio del mugnaio, che trova la sua fortuna grazie ad un gatto furbo e coraggioso. Nell’incalzare del racconto, gli spettatori di tutte le età saranno tra-scinati in uno spettacolo ricco di musica, energia e risate.

BIGLIETTI:

Ingresso unico: 5 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 3 anni

Gratuito per accompagnatori di persone disabili

PRENOTAZIONI - Dal 19/12/2022 tramite SMS o WhatsApp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 15 minuti prima dell’inizio.