"Geo Night": la notte mondiale della geografia 2023 tutti gli appuntamenti a Padova

Per ricevere i link ZOOM degli eventi a partecipazione aperta scrivere a: museo.geografia@unipd.it

La Notte internazionale della geografia - Geo Night - torna il 14 aprile anche a Padova.

La Notte, ideata nel 2017 dal Comitato nazionale francese di geografia e promossa da EUGEO, consiste in una costellazione di eventi sincroni che coinvolgono team di ricerca, laboratori, associazioni e appassionati. Per un giorno geografe e geografi di tutta Europa mostreranno al grande pubblico alcune delle attività in cui ogni giorno sono impegnati.

La Notte europea della geografia mira a migliorare la visibilità e l’incisività della geografia e dei geografi nei confronti del grande pubblico e dei media, comunicando meglio il sapere geografico e la valenza della geografia per la formazione a “tutto tondo” dei cittadini.

Gli appuntamenti a Padova

Space, place and mobilities. Video contest 2023

Cinema Multisala PioX, Via Antonio Francesco Bonporti, 22, 16.30 - 17.45

Ingresso libero

Devianze climatiche nelle alte terre. Il racconto di 'Inverno liquido'. Incontro

Museo di Geografia, via del Santo, 26, Sala Africa e online (Zoom - ID riunione: 777 657 5925), 17 - 18.30

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

(Post) develpoment geographies: critical perspectives on futebol and turismo. Conferenza

Museo di Geografia. Salone degli specchi, Via del Santo 26, 18 - 19

Ingresso libero su prenotazione

Geografia, capitale, programmi spaziali: dal controllo militare all'Earth observation. Conferenza

Evento online. Iscrizione tramite form, 18 - 19

Deviazioni di viaggio nel mondo

Campo dei Girasoli, Via Bainsizza 31, 19 - 20

Ingresso libero

Ricette per un mondo di abitanti felici: ricordando Gabriele Zanetto (1948 - 2013). Evento, testimonianza

Museo di Geografia, via del Santo, 26, Sala Africa e online (Zoom - ID riunione: 777 657 5925), 19 - 20

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Podcasting landscape. 800 Unipd, tracciati e altre storie di paesaggi in ascolto. Incontro

Museo di Geografia, Salone degli specchi, Via del Santo 26, 20 - 21

Ingresso libero su prenotazione

Nuovi percorsi di sviluppo territoriale. Cartografie partecipative, empowerment e cooperazione. Conferenza

Evento online. Iscrizione tramite form, 21 - 22

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notte-internazionale-della-geografia-2023