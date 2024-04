“Il Ghetto in fiore”, torna la mostra mercato di giardinaggio

Torna l'atteso appuntamento con Ghetto in Fiore: domenica 7 aprile dalle 9.30 alle 18, nell’Antico Ghetto di Padova, si terrà la tradizionale mostra mercato di piante, fiori e prodotti tipici del territorio.

Ghetto in Fiore

Con una particolare attenzione alla solidarietà: alle 11, nella piazzetta del Ghetto, Cia Padova consegnerà a suor Miriam delle piantine aromatiche da mettere a dimora nella nuova sede di Casa Priscilla, in via Vlacovich, oltre a miele e marmellata. «Diamo continuità ad un progetto sociale - sottolinea il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato. La manifestazione diventa così sia una vetrina per le aziende florovivaistiche del territorio che un modo per far germogliare del bene, in semplicità». Per quanto riguarda la manifestazione vera e propria (giunta alla ventiquattresima edizione, organizzata da Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione IlPadovaGhetto), saranno esposte rose, orchidee, azalee, camelie, calle, margherite, viole, e piante stagionali e perenni, da giardino e da interno, da frutto, grasse, ornamentali e rampicanti. Oltre a diverse varietà di miele, vini e olii essenziali. Commenta l’assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa: «Torna un evento amatissimo dai padovani, uno spazio commerciale e di promozione per le aziende florovivaistiche, che nella nostra provincia hanno una tradizione lunga e prestigiosa».

Visite guidate

Infine, durante la giornata sono previste quattro visite guidate (alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16) al Museo della Padova Ebraica e alla Sinagoga. Il costo del biglietto è di 10 euro (prenotazioni via mail, museo@padovaebraica.it, o al numero 049.661267).