Il giardino Zantomio: un’oasi di natura da difendere e proteggere, tavola rotonda alla Fornace Carotta

“Il giardino Zantomio: un’oasi di natura da difendere e proteggere” è il titolo dell’incontro che si svolgerà alla Fornace Carotta il 24 febbraio, alle ore 17.

Tavola rotonda con: Gianpaolo Barbariol – già direttore Parchi e Giardini del Comune di Padova, Gruppo Giardino Storico Università di Padova; Mariapia Cunico – Università IUAV di Venezia; Chiara Gallani – Assessore all’Ambiente, Territorio e Verde del Comune di Padova; Andrea Ragona – Assessore alle politiche del territorio e sviluppo urbano sostenibile, mobilità e viabilità del Comune di Padova; Tommaso Sitzia – Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF); coordina Antonella Pietrogrande – Gruppo Giardino Storico Università di Padova

Il vivaio Zantomio, forse l’ultimo vivaio nel centro storico di Padova, si trova in via Raggio di Sole, limitrofo alle mura cinquecentesche di Padova, vicino alla porta Savonarola. Passato in proprietà alla SPES - Servizi alla Persona Educativi e Sociali, si trova in stato di abbandono da più di vent’anni e rischia di diventare terreno fabbricabile in seguito ad una variante urbanistica comunale. Contro la prospettiva di cementificazione si è costituito nel 2016 il Comitato Zantomio, supportato da esperti paesaggisti e botanici, da molte associazioni e da molti cittadini padovani che hanno firmato una specifica petizione. Nell’estate 2021, si è ridestato l’interesse per l’ex-vivaio, divenuto ora un giardino selvatico, grazie all’avvio di un confronto costruttivo tra il Proprietario, il Comune di Padova e la Soprintendenza per Padova, Belluno, Treviso e l’Area Metropolitana di Venezia.

In questa direzione, il Gruppo Giardino Storico Università di Padova ha promosso questa tavola rotonda, evidenziando un caso locale ma rappresentativo della difficile storia della salvaguardia paesaggistica e culturale, divenuta recentemente anche ecologica. I relatori ci aiuteranno a conoscere le vicende del vivaio-giardino Zantomio, ci illustreranno lo stato di fatto attuale dai punti di vista botanico e urbanistico e ci indicheranno suggerimenti per una auspicabile riqualificazione.

Gruppo Giardino Storico Università di Padova

