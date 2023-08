GiocaPadova 2023: giochi di ruolo, da tavolo e di simulazione all'Ex Fornace Carotta

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3435182256721386/

Il Circolo Overlord ritorna con l’appuntamento più atteso dell’anno: il GIOCA PADOVA!!!

QUANDO: sabato 9 settembre e domenica 10 settembre

DOVE: Ex Fornace Carotta - Via Siracusa, 61, 35142 Padova PD

COSA: sarà un fine settimana all’insegna del divertimento, dedicato al mondo ludico e ricreativo dove metteremo a vostra disposizione una ricchissima libreria di giochi da tavolo e tantissime avventure organizzate dai nostri master!

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, perciò:

siete curiosi e volete scoprire questo fantastico mondo ludico? Non preoccupatevi! Ci saremo noi pronti a guidarvi e aiutarvi.

Siete grandi appassionati? Potrete conoscere nuovi gamers o approfittare della nostra ludoteca e delle nostre campagne per far conoscere la vostra passione ad amici e parenti.

Ma non solo giochi…. ci saranno anche miniature, demo, eventi live e molto altro…!

...Proprio per questo non saremo soli, ma ci accompagneranno e aiuteranno in questa avventura vecchi e nuovi collaboratori:

- ASGARD Tana dei Goblin Padova

- Ultima Alleanza Wargame Padova

- Giochi in Villa

- GDR Padova

Se volete restare sempre aggiornati sulle novità, anticipazioni e informazioni utili: seguiteci su Facebook e su Instagram e sul sito www.giocapadova.it, ma soprattutto condividete questo fantastico evento patrocinato dal Comune di Padova.

Rimanete sintonizzati sui nostri canali per non perdervi nessun aggiornamento, il programma è fitto di eventi!

