Gioco investigativo: "Cuore rivelatore"

Per gli appassionati di gialli un'esperienza interattiva. Due attori in villa per un piccolo gruppo di giocatori. Indagate per scoprire chi è stato a commettere il crimine e risolvere così il cold case! Suspence, divertimento, arguzia per un tè decisamente intrigante!

I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione entro venerdì 9 febbraio 2024 ai numeri 342 9547755 - 3420253841.