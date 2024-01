Giorno della Memoria con la proiezione del film "Die Rote Kapelle" all'istituto di cultura italo-tedesco

Venerdì 26 gennaio 2024, ore 17.30

Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Via dei Borromeo, 16 | Padova

Proiezione del film

Die Rote Kapelle

Regia di Stefan Roloff

Germania 2004, 80 min., versione originale con sottotitoli in italiano

In occasione del Giorno della Memoria

In collaborazione con la Cineteca del Goethe-Institut di Roma

Dettagli

Il documentario su uno dei più grandi gruppi di resistenza tedeschi contro il regime nazista permette ai sopravvissuti di dire la loro per la prima volta e corregge miti di vecchia data con nuove, sorprendenti scoperte.

All'inizio del film c'è l'intervista del regista Stefan Roloff a suo padre, pochi anni prima della sua morte nel 2001. Dopo più di 60 anni, Hans Roloff riusciva per la prima volta a parlare di come la Gestapo aveva trovato a casa sua una delle radio del gruppo di resistenza. Dopo l’esposizione del gruppo, 37 membri di Berlino furono giustiziati a Plötzensee. Il verdetto di condanna a morte si basava su numerose campagne di volantinaggio e accuse di spionaggio.

Grazie a recenti approfondimenti, il film riesce a dimostrare che il gruppo manteneva contatti non solo con l'Unione Sovietica, ma anche con gli inglesi e gli americani. In tal modo, ruppe con la screditante leggenda nazista secondo cui l’“Orchestra Rossa” agiva come una “rete di spionaggio comunista”. Questa accusa fu sostenuta fermamente dalle potenze occidentali e fino agli anni '70 i sopravvissuti furono sorvegliati dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione.

Il film ripercorre la storia del gruppo di resistenza, che comprendeva oltre 100 donne e uomini coraggiosi, attraverso le voci dei membri ancora in vita. Utilizzando una creativa animazione computerizzata, vengono raffigurate scene quotidiane del lavoro di resistenza, come la distribuzione di volantini che invitano alla resistenza ("Guerra, fame, bugie, Gestapo – per quanto tempo ancora?"). Le interviste con figlie e figli di ex attivisti costruiscono un ponte verso il presente. Parlano di cosa significhi per loro oggi l’eredità storica della resistenza.

Le iniziative del programma culturale dell'Istituto di cultura Italo-Tedesco godono del patrocinio del Comune di Padova.

Informazioni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a padova@icit.it

tel. 049 663424 | www.icit.it

Evento FB https://www.facebook.com/events/3696219607364224