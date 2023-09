"Girando. Festival della bicicletta e della mobilità sostenibile" al Parco campo dei Girasoli

Celebrare la pedalata come mezzo di trasporto ecologico. È l’obiettivo della rassegna «Girando. Festival della bicicletta e della mobilità sostenibile», il primo festival che da venerdì 15 settembre porterà, nella settimana europea della mobilità sostenibile, al campo dei Girasoli talk, laboratori, musica e uscite in bicicletta per esplorare un futuro più verde e sostenibile.

L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del bando «La citta? delle idee 2023-2024» è a cura di Play APS e The Coffee Box. In collaborazione con dieci realtà del territorio sensibili alle tematiche della rassegna: Campo dei Girasoli, FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Associazione Ciclofficina La Mente Comune, Public Store, Officina del Movimento, APS Corti a Ponte, U-MUS Umanità in Musica APS, CoopP Universi Musicali, APS Mare Alto Teatro e Associazione Teatro della Gran Guardia.

Venerdì 15 settembre

Da Padova a Parigi, in bicicletta, per accompagnare idealmente gli atleti padovani alle Olimpiadi del 2024, ma soprattutto per raccogliere fondi a favore della Città della Speranza per l’acquisto di un macchinario ospedaliero. A parlare dell’avventura ciclistica a tappe, venerdì 15 settembre (ore18.30) sarà Benvenuto Fasolo uno tra gli ideatori del progetto. Evento a sostegno de La Città della Speranza.

Ci si sposta in centro, via Davila 12, da dove partirà alle 19.30 la «Social Ride». Dal Public Store attraverso i Colli Euganei per arrivare al Campo dei Girasoli alle ore 21.30. Il percorso è collinare e non adatto ai neofiti. La partecipazione è libera.

Spazio alla musica con il grande ritorno al Campo dei Girasoli del Dj-set vinilico targato «Soul Train». Dalle 19 selezione raw funk, deep soul, hard disco vecchia scuola.

Sabato 16 settembre

La giornata di sabato 16 settembre apre con il laboratorio «stampette e birrette» insieme a Fabio Maragoni con l’obiettivo di avvicinare le persone al mondo della stampa a caratteri mobili. Un laboratorio interattivo (ore 17) di stampa linografica adatto anche ai bambini per realizzare un poster personale a tema biciclette.

Il pomeriggio prosegue alle 17.30 con il laboratorio di animazione stop motion con lo smartphone per famiglie (bambini e genitori/nonni) a cura di Corti a Ponte. Grandi e piccini sperimenteranno, per due ore, la magia dell'animazione stop motion dando vita a oggetti inanimati. Il tema: la bicicletta uno smartphone carico e con spazio disco e per chi avesse a disposizione anche cavalletti e stativi per telefono o tablet. Iscrizioni su eventbrite (https://bit.ly/3EADZBO)

Si parlerà alle 18.30 di un’avventura ciclistica percorsa da Nicola Mazzari insegnante di matematica all’università di Padova con la passione per la bicicletta. La scorsa estata ha portato a termine un viaggio da Padova a Copenhagen. Oltre 2500 chilometri in bicicletta attraversando sette paesi e venti città europee. Raccontando la sua esperienza darà utili suggerimenti a chi si sta avvicinando al cicloturismo.

Una serata (dalle 20) all’insegna di musica e poesia di strada. Uno show di puro storytelling fatto da due cantautori - Kiel Grove (Usa) e Gipsy Rufina (Ita) - autentici che hanno storie vere da raccontare, picchiando forte il plettro sulla chitarra o il proprio benjo, in un incrocio tra folk, blues e country. Kiel Grove ha viaggiato per l'America da un bar all'altro suonando e definendo il suo suono caratteristico e condividendo il palco con alcuni dei migliori artisti del settore, tra cui Robert Earle Keen, Willy Tea Taylor, Scott Kelly, Dax Riggs, L’esigenza della strada e delle canzoni che questa fa raccontare. Questa è la sintesi del percorso artistico di Gipsy Rufina, cantautore che da circa quindici anni, assieme alla sua fedele chitarra, gira il mondo raccontando narrazioni in musica.

Domenica 17 settembre

La domenica mattina il Campo dei Girasoli profuma di caffè, biscotti e torte dal sapore di una volta. Ritorna la rassegna «Una classica domenica mattina» il format culturale in cui la cultura musicale si incontra a colazione. Domenica 17 settembre alle 10.30, sul palco ci sarà Muraad Layousse (pianoforte) che propone in intero programma dedicato a Chopin (Ballata n. 1 Op. 23-Scherzo n. 1 Op. 20-Fantasia-improvviso op. 66-Sonata n. 3 Op. 58 e Bis: Mazurka Op. 24 n. 2).

Dalle 11 l’associazione ciclofficina La Mente Comune propone un laboratorio di meccanica, una simulazione della gestione dal vivo di problematiche ordinarie nell’uso della bici. Dalla foratura della ruota alla sicurezza passando per la regolazione dei freni e i movimenti della bicicletta e il cambio. Prenotazioni su eventbrite (https://bit.ly/463e2X5)

Una grigliata accompagnerà il pranzo dalle 12.30 al Campo dei Girasoli

Parte alle 14.30 la biciclettata organizzata da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un percorso di 20km alla portata di tutti alla scoperta dei canali fluviali attorno a Padova

Alle 15 un laboratorio musicale creativo «Suoni di Campo» con Daniele Pinato e Universi Musicali, per bambini che utilizza pezzi di bicicletta e materiali di recupero come strumenti musicali. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire come questi oggetti inusuali possono produrre suoni interessanti e coinvolgenti, e come la creatività e l’immaginazione possono essere utilizzate per creare musica unica e divertente. I bambini impareranno a suonare strumenti insoliti, a creare ritmi e a improvvisare, sviluppando allo stesso tempo la loro consapevolezza ambientale e la capacità di riutilizzare oggetti in modo creativo. Il laboratorio sarà guidato da un musicoterapeuta esperti e appassionato di musica, che guideranno i bambini in un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Prenotazioni su eventbrite (https://bit.ly/3sUR4D3)

Alle 17 Officina del Movimento terrà una lezione aperta dedicata alla pratica yoga. La passione per il ciclismo dell’istruttore porterà a scoprire pratiche dedicate a chi, trascorrendo ore in sella, necessita di adeguato rilassamento e distensione muscolare.

Come si fa a trasformare un territorio in una destinazione turistica per viaggiatori in bicicletta? A questa domanda risponderà Andrea Benesso, (18.30) co-fondatore di BAM! (il grande raduno dei viaggiatori in bicicletta) e professionista del settore.

A chiudere il festival alle 20 sarà il progetto musicale Hanky Panky che trasforma canzoni di diversi generi in un sound originale, acustico ed energico. Grazie all'uso di strumenti insoliti come ukulele, mandolino, balalaika e percussioni, i tre musicisti creano una varietà di suoni e stili unica, riproponendo brani famosi dai Police a Stevie Wonder, Bob Marley, Beatles, Pink Floyd. La voce versatile di Romolo del Franco Natale, il magico tocco di Nicola Rudella sugli strumenti a corda e il ritmo incalzante di Luca Carrara alla batteria formano un trio eclettico. Dopo dieci anni di attività, Hanky Panky continua a suonare in giro per l'Italia, l'Austria e la Germania, portando il loro spettacolo coinvolgente dai music bar ai grandi eventi e festival.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/girando/

Foto articolo da https://www.campodeigirasoli.com/girando/