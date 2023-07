"GirovagArte", Enzo Iacchetti in piazza del Volontariato a Padova

Un nome illustre della comicità italiana salirà, sabato 29 luglio, sul palco di GirovagArte in Piazza del Volontariato (Brusegana-Cave). Si tratta di Enzo Iacchetti, che porterà il suo "Intervista Confidenziale". L’idea che sta alla base dello spettacolo è quella di intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate, collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. L’interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Un pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti che andranno a svelare segreti professionali aprendo una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro ed alla carriera di un personaggio famoso. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed infine Striscia la Notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a tema.

Il truck di GirovagArte arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Per informazioni e sulle modalità di ingresso rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su eventbrite.com Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell'Istituto Oncologico Veneto.

Tre diversi luoghi per gli appuntamenti di domenica 30 luglio. Nel Giardino dei Gelsi (via Monte Cengio) dalle 18 laboratori per bambini e a seguire lo spettacolo a cura de I Fantaghirò, “Quando Berta filava”. Il popolare racconto della contadina Berta che riesce a smuovere il cuore di una regina, abilmente riscritto da Maria Luisa Fracon ed interpretato da Erika Vianello e Francesco Breda. Un'occasione, adatta a tutte le età, per esplorare divertendosi un tassello di storia del nostro territorio.

Alle 18.30 ci si sposta nuovamente in Piazza del Volontariato per la passeggiata culturale alla scoperta del quartiere. A cura dell’associazione Vox Artes, per il format GirovagArte Trekking.

La giornata termina alle 21.15 al Campo dei Girasoli con il format GirovagArte Off insieme alla compagnia Teatro di Bo nello spettacolo “Io Filumé”. Un omaggio che pur rimanda alla drammaturgia di De Filippo, ma che allo stesso tempo rivive in una veste contemporanea come fosse “un’altra Filume’”. Due vite che si incontrano in un tempo e uno spazio che esiste soltanto sulla scena. Da una parte Franco e la sua vita in viaggio, dall'altra Filumena, una donna messa alla prova dalle scelte degli altri finché non si stanca di aspettare e decide di agire. Teatro e vita sono un'unica cosa. Una Voce che vive e fa vivere, in un’atmosfera di autentica esplorazione dei sentimenti e dell’anima, le inquietudini, le sofferenze, la forza interiore di Filumena Marturano: donna, madre e figlia in viaggio verso la grazia, il perdono, la verità, a’ Famiglia.

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova. Sponsor dell’iniziativa Bisson Auto e Kantu. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

29 luglio 2023_GirovagArte Truck

Piazza del volontariato

ore 21.15 | Teatro

Enzo Iacchetti. Intervista confidenziale

30 luglio 2023_GirovagArte Junior

Giardino dei Gelsi accesso da via Monte Cengio

Ore 18 | Teatro ragazzi

I Fantaghirò. Quando Berta filava

30 luglio 2023_GirovagArte Trekking Urbano

Piazza del volontariato

ore 18.30

Alla scoperta dei tesori di quartiere

30 luglio 2023_GirovagArte Off

Campo dei Girasoli

Ore 21.15 | Teatro

Teatro di Bo. Io Filumè