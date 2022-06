Giulio Andreetta in concerto presso l’antica casa musicale Zin Pianoforti di Padova

Mercoledì 15 giugno 2022, alle ore 19:30, presso l’antica casa musicale Zin Pianoforti di Padova, in via Monte Cengio, 30, il pianista e compositore Giulio Andreetta terrà un recital pianistico con musiche del compositore padovano Riccardo Drigo.

L'evento si inquadra nell’ambito delle attività previste dal dottorato di ricerca internazionale che attualmente Andreetta sta frequentando sotto la guida di María Del Valle De Moya Martínez, docente di musicologia e didattica della musica presso l'Università Castiglia-La Mancia.

Il progetto prevede una collaborazione tra l'Università spagnola e la professoressa Elena Randi, dell’Università di Padova, impegnata da tempo con numerose pubblicazioni e studi critici sulla figura eclettica e talentuosa del musicista padovano. Andreetta eseguirà alcune partiture pianistiche di Drigo, recentemente ritrovate nella Biblioteca Universitaria di Padova, che contengono brani di musica da camera del maestro padovano. Al programma verranno accostati brani più noti di compositori quali Franz Liszt, e Aleksandr Scrjabin. Drigo fu figura importante per il rinnovamento della musica per balletto, a cavallo tra Ottocento e Novecento, e guadagnò rapidamente uno straordinario successo come musicista alla corte degli zar, in Russia.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Il concerto si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Si consiglia la prenotazione cell. 339 5922234

Web: https://zinpadova.com/.