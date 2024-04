Golden Experience al Parco Frassanelle - Visite guidate ed in autonomia

Vivi un’esperienza esclusiva all’interno del meraviglioso Parco Frassanelle a Rovolon (PD) Degli attori ti proietteranno nel mondo antico di Frassanelle, immergendoti dentro alla vera Bellezza! Vivrai due ore e mezza avvolto da una meraviglia che ti lascerà a bocca aperta! Lasciati stupire e trasportare in altri tempi. In esclusiva, solo per questa domenica, potrai vivere un’esperienza completa per conoscere il Parco, che coinvolgerà tutti i tuoi sensi! Cosa ci aspetta?

? Presenza di attori che ti accompagneranno nel mondo antico di Frassanelle

? Visita del parco con una guida naturalistica

? Visita delle meravigliose grotte artificiali

?Visita della villa accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava, per scoprire i suoi racconti e curiosità sulla sua nobile famiglia.

? Concluderemo il tour con una gustosissima degustazione a km zero a cura dell’azienda agricola “Valle Madonnina” di Rovolon, presso la gastaldia del parco.

L’esperienza si vivrà a gruppi a numero chiuso con partenze scaglionate nei seguenti orari: 10, 11, 14 e 15. Scegli l’orario al momento della prenotazione. Al termine del tour (o prima) potrai goderti la giornata all’interno del Parco e beneficiare dei suoi meravigliosi prati in mezzo alla natura. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA GOLDEN EXPERIENCE InColli Tour show: cell. 3454041017.

Per chi invece non fosse interessato alla Golden Experience, potrà in ogni caso visitare il PARCO e le GROTTE in autonomia (non guidati) perché saranno aperti e visitabili per tutto il giorno, dietro biglietto di ingresso.

ORARI DI APERTURA:

PARCO // (con visita in autonomia, non guidati) dalle 10 al tramonto

GROTTE // (con visita in autonomia, non guidati) dalle 10.30 alle 1730, con ultimo ingresso alle ore 17

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO SU ERBA IN INGRESSO ALLA TENUTA

MAGGIORI INFO

mail a info@frassanelle.it // whatsapp 3314249860