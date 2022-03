Gravel night con Lachlan Morton e Nathan Haas all'Eroica Caffè

La “nouvelle vague” del gravel racing arriva a Padova con due dei suoi più iconici protagonisti, Lachlan Morton e Nathan Haas. I due ciclisti australiani saranno ospiti di Eroica Caffè mercoledì 2 marzo alle ore 21, raccontando il loro rivoluzionario modo di intendere e vivere il ciclismo professionista, portandolo, letteralmente, fuori dalle strade battute.

La Gravel Night, organizzata da fizik, sarà un informale evento, fatto di storie, aneddoti, idee e condivisioni, dedicato a tutto ciò che riguarda il gravel e a come i due atleti australiani lo stanno interpretando.

Per chi non ha familiarità con la sua carriera fulminea, il ciclista del team EF Pro Cycling Lachlan Morton è un atleta scarpa fizik e uno dei corridori più singolari ad emergere dal mondo pro negli ultimi anni. Dai suoi numerosi record mondiali, fino all'Alt Tour della scorsa estate - una vittoriosa corsa in solitaria contro l'intero gruppo del Tour de France, trasferimenti inclusi - Lachlan è diventato il simbolo di tutti coloro che hanno deciso di interpretare il ciclismo, anche a livello professionistico, con assoluta libertà.

Dopo dieci anni come professionista della strada, l'ex ciclista del team Cofidis Nathan Haas ha sostituito gli pneumatici da corsa con quelli larghi e ha costruito una nuova carriera come atleta gravel in solitaria, cimentandosi in alcune delle più difficili competizioni internazionali.

Durante la serata di Padova Lachlan e Nathan si confronteranno e racconteranno la loro visione e la loro storia, offrendo un punto di vista interessante su come il mondo del ciclismo sta cambiando, coinvolgendo in questa avventura un numero sempre più grande di appassionati.

Sarà possibile seguire la serata anche in diretta streaming al link https://youtu.be/TowjohmiPbE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gravel-night-with-lachlan-morton-and-nathan-haas-274740906447

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova

Foto articolo da comunicato stampa