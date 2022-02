Hands4Rare, tanti incontri tra chi fa ricerca e le scuole di Padova

Una lunghissima catena di mani a sostegno delle persone con malattie rare in una giornata per sensibilizzare e unire le forze: con questo spirito nasce HANDS4RARE l’evento che si terrà domenica 27 febbraio dalle ore 10 a Palazzo Santo Stefano in Piazza Antenore a Padova.

Il programma della giornata prevede dalle ore 10 e fino alle 16 Hands4rare: una catena che cresce in cui ognuno potrà disegnare le sue mani e vederle le immagini esposte.

Scarica la locandina con il programma completo

Dalle 11 - 12.30 l’incontro dal titolo “Diamoci una mano!” tra ricercatori, associazioni e pazienti che si confrontano sui temi delle malattie rare (evento disponibile solo tramite iscrizione su eventi@provincia.padova.it).

Alle 11 alle 14.30 e alle 16 “Ricercatori per un’ora!” dove si terranno laboratori scienti?ci per ragazzi dai 9 ai 13 anni (l’evento è disponibile solo tramite iscrizione su eventi@provincia.padova.it).

A i tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un biglietto ridotto per la visita al Museo di Storia della Medicina di Padova.

Alle 17 conclusione di HANDS4RARE con Palazzo Santo Stefano illuminato con i colori della giornata e il conteggio della lunghezza della “catena”

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare il Museo della Guerra all’interno del palazzo.

Tutte le info e dettagli sulle iniziative su https://cittadellasperanza. org/2022/02/24/hands4rare/

https://www.facebook.com/cittadellasperanza/