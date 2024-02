“Il re del mondo”, serata di performance art alla Rec.Itando Acting School

La rassegna di spettacoli teatrali sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, arriva al suo terzo spettacolo dopo due serate da tutto esaurito. L’edizione di quest’anno è, molto più dell’anno scorso, all’insegna della sperimentazione, ed è per questo che la scuola di recitazione cittadina proporrà al suo pubblico, questo sabato, 3 febbraio, alle ore 21, una tipologia di spettacolo mai ospitato sul suo palco. La formula de Il re del mondo, messo in scena da Jonathan De Checchi e Marco Zocca per ShakinArt, è uno spettacolo di “performance art”… ma cos’è la performance art?

Noi tutti immaginiamo uno spettacolo teatrale come qualcosa nato prima della sua effettiva messa in scena. Qualcosa di concordato, se non a copione per lo meno a canovaccio, una situazione in cui attori e registi condividono un progetto e lo espongono al pubblico. Ma cosa succede se nulla viene concordato? Se è l’estro artistico l’unico motore che detta il passo dello spettacolo? Se la fantasia e l’estetica afferrano le briglie e cavalcano sul palco conducendo non solo il pubblico, ma gli artisti stessi? In questo caso parliamo di “performance art”, una forma espressiva che non manca mai di lasciare il pubblico a bocca aperta… e corpo libero: per lo spettacolo infatti, non verranno allestite sedute. Il pubblico resterà in piedi, per partecipare appieno di quel che avviene in sala.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

LA PRENOTAZIONE È CALDAMENTE CONSIGLIATA

Per prenotazioni: spettacoli@recitando.it

Per informazioni ed iscrizioni: www.recitando.it o segreteria@recitando.it

https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Foto articolo da comunicato stampa