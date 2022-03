Inaugurazione della seconda "Panchina lilla" a Selvazzano Dentro

La "Panchina lilla" esce e mette nuovamente le “ALI…di VITA”. La "Panchina lilla", nostro simbolo di ascolto e condivisione, presente nel Comune di Selvazzano Dentro dal 2017, quest’anno vedrà la seconda installazione in uno spazio pubblico di fronte Ulss 6 Euganea a Selvazzano Dentro, in occasione del 15 marzo Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari. Il fiocchetto Lilla è un simbolo, rappresenta la voce di tantissimi genitori, associazioni, istituzioni, professionisti che desiderano costruire una cultura fondata sull'ascolto, sulle cure e per abbattere i pregiudizi.

Web: https://www.alidivita.org.