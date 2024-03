Inclusione e apprendimento linguistico a Padova, l'incontro “Camminando si fa il cammino"

L'Associazione Unica Terra è lieta di annunciare l'evento di presentazione del progetto "Camminando si fa il cammino", che avrà luogo venerdì 22 marzo presso la Sala Conferenze di Palazzo del Monte di Pietà, Fondazione Cariparo, in Piazza Duomo 14, Padova. L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

All'evento interverranno, inoltre, l'Assessora alle Politiche Sociali, Margherita Colonnello e l'Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Cristina Piva, che offriranno il loro contributo e porteranno i saluti del Comune di Padova che ha anche concesso il Patrocinio.

Il progetto

Il progetto "Camminando si fa il cammino" è stato ideato con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e l'apprendimento linguistico dei cittadini stranieri residenti a Padova. Grazie al sostegno di Fondazione Cariparo e di Fondazione Banca d'Italia, Unica Terra è in grado di offrire corsi di lingua italiana, di vari livelli (A1, A2, B1, B2, inclusi corsi di alfabetizzazione), nonché corsi di preparazione agli esami CELI in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, per il conseguimento della carta di soggiorno. In aggiunta, è stata sviluppata una piattaforma di e-learning di italiano per stranieri, accessibile tramite il sito di Unica Terra (www.unicaterra.org), che offre sia corsi sincroni, con presenza in diretta del docente, che asincroni per favorire l'apprendimento in qualsiasi momento e luogo.

I risultati

Nel 2022 e 2023 Camminando si fa il cammino ha realizzato 3 corsi annuali di alfabetizzazione, 6 corsi pre A1, 5 corsi A1, 2 corsi A1 e 3 corsi A2 per un totale di 239 studenti. Ha inoltre attivato 14 sessioni di Esami CELI di certificazione di lingua italiana per un totale di 398 candidati: il 70% ha superato l’esame, il 21% ne ha superato solo una parte e solo il 9% dovrà ripetere l’esame.

L'evento di presentazione del progetto, rappresenta un'importante occasione per condividere con la comunità l'approccio innovativo di Unica Terra verso l'inclusione sociale e linguistica. La filosofia dell'associazione si basa sulla valorizzazione della relazione personale, del rispetto reciproco e della fiducia tra insegnanti e studenti, creando così un ambiente accogliente e stimolante che favorisce un apprendimento efficace e gratificante.

Organizzazione di volontariato

Come sottolinea il Presidente di Unica Terra Roberto Noventa: “il Progetto si colloca nel solco degli interventi che l’Associazione ha portato avanti nel nostro territorio fin dagli anni della sua fondazione (1989), lavorando sempre a fianco dei cittadini immigrati nella nostra città, particolarmente sensibile ai bisogni delle donne immigrate, dei minori e delle loro famiglie, in forza di una mission che ha lasciato come preziosa eredità la compianta fondatrice di Unica Terra Maria Pase, scomparsa due anni fa”.

Tutti i cittadini interessati sono quindi invitati a partecipare a questo evento significativo, che mira a rafforzare l'interculturalità e l'inclusione sociale nella nostra comunità.

Per ulteriori informazioni, eventuali approfondimenti o richieste di interviste:

Elisiana Taffarel unicaterra.ut@gmail.com

Programma evento:

Inizio – ore 10.30

Chi è Unica Terra? Presentazione dell'Associazione: obiettivi e attività

Roberto Noventa, Presidente Unica Terra odv

Roberto Noventa, Presidente Unica Terra odv Il fenomeno migratorio a Padova e provincia: bisogni e opportunità

Francesca Maggi, Operatrice Area prima accoglienza - Associazione Popoli Insieme

Francesca Maggi, Operatrice Area prima accoglienza - Associazione Popoli Insieme Insegnamento e apprendimento della lingua italiana: l'importanza per l'inclusione delle persone straniere a Padova

Elena Maria Duso, Collaboratrice ed esperta linguistica Centro linguistico di Ateneo, Università di Padova

Elena Maria Duso, Collaboratrice ed esperta linguistica Centro linguistico di Ateneo, Università di Padova Camminando si fa il cammino: un progetto di inclusione linguistica

Alessia Cavalera, Insegnante di Italiano L2, coordinatrice corsi di lingua italiana, responsabile Certificazione Celi - Unica Terra odv

Alessia Cavalera, Insegnante di Italiano L2, coordinatrice corsi di lingua italiana, responsabile Certificazione Celi - Unica Terra odv Camminando si fa il cammino: com'è andata? (video)

La nuova piattaforma e-learning italiano L2

Simone Crocco, Cema Next

Elisa Crivellari, Insegnante di italiano L2 - Unica Terra odv

Info web

https://www.unicaterra.org/

https://www.facebook.com/unica.terra

https://www.facebook.com/events/418029704112743/

Foto articolo da comunicato stampa