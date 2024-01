Incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: tutto il calendario di febbraio

In partnership con il Mattino di Padova tornano ogni sera alle 18.30 gli incontri con gli autori. Con il Premio Nobel dell'Acqua si discuterà di risorse idriche, con Maria Cristina Gribaudi degli investimenti delle imprese in cultura, con il presidente di Kioene della rivoluzione portata con i burger vegetali, con Roberto Race di intelligenza artificiale. Ecco il programma completo di febbraio e come scoprire gli aggiornamenti sugli appuntamenti che continueranno fino a fine giugno-

Gli incontri di febbraio

Venerdì 2 febbraio / ore 18.30-19.30

LA FILIERA DEL DONO. IL CONTRIBUTO DEL MECENATISMO ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA IN VENETO (MARSILIO)

Intervengono

Italo Candoni, vicedirettore Confindustria Veneto e co-autore del libro

Mariacristina Gribaudi, amministratrice Keyline, presidente Fondazione Muve e co-autrice del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Martedì 6 febbraio / ore 18.30-19.30

LA RIVOLUZIONE DELL’HAMBURGER. DALLA CARNE AL VEGETALE. IL CASO KIOENE (POST EDITORI)

Intervengono

Marco Panara, giornalista la Repubblica Affari & Finanza e autore del libro

Albino Tonazzo, fondatore e amministratore delegato Kioene

Conduce

Maria Gaia Fusilli, redattrice VeneziePost

Mercoledì 7 febbraio / ore 18.30-19.30

IL MONDO NUOVISSIMO. DIALOGHI SU ETICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LUISS UNIVERSITY PRESS)

Intervengono

Fabio De Felice, professore di Ingegneria Università degli Studi di Napoli Federico II e co-autore del libro

Roberto Race, giornalista, consuente in corporate e reputation strategy e co-autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Venerdì 9 febbraio / ore 18.30-19.30

LA STORIA DI PADOVA. DALLA PREISTORIA AI GIORNI NOSTRI (TYPIMEDIA EDITORE)

Intervengono

Nicola Cesaro, giornalista de Il Mattino di Padova e co-autore libro

Claudio Malfitano, giornalista de Il Mattino di Padova e co-autore libro

Conduce

Katia Favaretto, collaboratrice VeneziePost

Lunedì 12 febbraio / ore 18.30-19.30

CARNE COLTIVATA. ETICA DELL’AGRICOLTURA CELLULARE (CAROCCI)

Interviene

Luca Lo Sapio, docente di Bioetica e Filosofia morale Università di Torino e autore del libro

Conduce

Michelangelo Morello, collaboratore ItalyPost

IL LIBRO. La carne coltivata non è più fantascienza, ma una realtà alle porte: costituisce una delle nuove frontiere dell’industria alimentare post-animale, in cui l’interesse per il benessere degli animali non umani si coniuga a una rinnovata attenzione per l’ambiente e la salute dell’uomo. Il volume svela il potenziale di una tecnologia che potrebbe ridefinire il nostro rapporto con il cibo, la salute e l’etica ambientale...

Giovedì 15 febbraio / ore 18.30-19.30

IL GOVERNO DELL’ACQUA. AMBIENTE NATURALE E AMBIENTE COSTRUITO (MARSILIO)

Interviene

Andrea Rinaldo, vincitore International Stockholm Water Prize 2023, il premio Nobel dell'Acqua e autore del libro

Conduce

Antonio Maconi, direttore Trieste Next

IL LIBRO. Il dissesto ecologico è strettamente legato alla gestione dell'acqua, con l'ingegneria idraulica che svolge un ruolo chiave nel dibattito sulla conservazione dell'ambiente. L'autore sostiene che le soluzioni non dovrebbero essere influenzate da ideologie, criticando l'ambientalismo militante e sottolineando la necessità di modelli di salvaguardia in cui capitalismo ed ambientalismo collaborino per affrontare le sfide ambientali in modo scientificamente informato...

Venerdì 16 febbraio / ore 18.30-19.30

L’UOMO CHE PARLAVA ALLE STATUE. LA STORIA DI UNA FAMIGLIA, LA STORIA DI TRIESTE (BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI)

Interviene

Roberto Weber, editorialista de Il Piccolo di Trieste, presidente Istituto Ixè e autore del libro

Conduce

Alberto Bollis, vicedirettore esecutivo Nord Est Multimedia

Lunedì 19 febbraio / ore 18.30-19.30

LEAN RECRUITMENT. ECCELLENZA SENZA COMPROMESSI NELLA RICERCA DI PERSONALE (GUERINI NEXT)

Interviene

Fabio Sola, docente Master in Sviluppo delle Risorse Umane dell’Università di Pisa e autore del libro

Conduce

Selene Seliziato, collaboratrice VeneziePost

IL LIBRO. Lean Recruitment è il primo testo completo pubblicato in Italia sul pensiero snello applicato alla ricerca di personale. Le metodologie descritte sono solide tecnicamente, ma soprattutto vengono continuamente migliorate grazie alla quotidiana esperienza sul campo. Ma è anche un manuale estremamente pratico che ripercorre tutte le fasi del processo in modo dettagliato, consentendo al lettore di approfondire le competenze.

Mercoledì 21 febbraio / ore 18.30-19.30

DIARIO DI UN VIAGGIO NEI TRASPORTI E NON SOLO. DIARIO DI UN VIAGGIO NEI TRASPORTI E NON SOLO. PROGETTI, POLITICHE E PROTAGONISTI (RUBBETTINO) (RUBBETTINO)

Interviene

Ennio Cascetta, docente di Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione Universitas Mercatorum e autore del libro

Conduce

Maria Gaia Fusilli, redattrice VeneziePost

IL LIBRO. I trasporti, la mobilità delle persone, la logistica delle merci, le strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti. Sono temi che interessano tutti, da semplici utilizzatori o da addetti ai lavori. Meglio si spostano persone e cose, meglio viviamo, meglio funzionano società ed economia. Questo libro ripercorre le esperienze di una persona che si è occupata di trasporti per quarant’anni ricoprendo ruoli diversi...

Giovedì 22 febbraio / ore 18.30-19.30

SOCIETÀ DEI CONSUMI E SOSTENIBILITÀ. UNA PROSPETTIVA PSICOCULTURALE (CAROCCI)

Intervengono

Bruno M. Mazzara, docente Psicologia dei consumi Sapienza Università di Roma e autore del libro

Gianni Tamino, docente Fondamenti di Diritto ambientale Università di Padova.

Venerdì 23 febbraio / ore 18.30-19.30

IO & IA. MENTE, CERVELLO E GPT (RUBBETTINO)

Intervengono

Riccardo Manzotti, docente di Filosofia teoretica Università IULM e co-autore del libro

Simone Rossi, docente di Neurologia Università di Siena e co-autore del libro

Conduce

Fedele Maniglio, fondatore M.ake Global

Lunedì 26 febbraio / ore 18.30-19.30

INNOVAZIONE TERRITORIALE. METODI, TECNICHE DI PROGETTAZIONE, CASI DI STUDIO (CAROCCI)

Intervengono

Elena Battaglini, designer di processi strategici e autrice del libro

Roberto Masiero, docente Storia dell’Architettura IUAV

Conduce

Michelangelo Morello, collaboratore ItalyPost

Giovedì 29 febbraio / ore 18.30-19.30

NOI SIAMO OCEANO. MANIFESTO PER UN’ECOLOGIA DEL CAMBIAMENTO (BALDINI + CASTOLDI)

Interviene

Rossano Ercolini, insegnante di scuola primaria, attivista per l'ambiente e autore del libro

Conduce

Sara Orsi, collaboratrice VeneziePost

IL LIBRO. Nel mondo in cui viviamo, con una pressante e pericolosa crisi climatica dinanzi a noi e grandi sconvolgimenti geopolitici in corso, solo una cosa è certa: i vecchi modelli, centrati sul profitto e su un’economia di tipo lineare, non funzionano più. Rossano Ercolini, ideatore e direttore del pionieristico progetto Rifiuti Zero, spiega in queste pagine come questi modelli non siano stati funzionali neppure in passato.

Partecipazione

Le presentazioni si terranno nella sala incontri “LAGO Place” della Libreria ItalyPost (Viale Codalunga 4L). L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione; per iscriverti agli eventi di tuo interesse, visita il sito www.librerieitalypost.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LIBRERIA ITALYPOST

Viale Codalunga 4L, Padova

www.librerieitalypost.it

info@librerieitalypost.it

Tel. (+39) 049 0991248

