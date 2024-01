57 proiezioni in programma al Rex, tutti gli eventi dell’Intervalli Festival Cinema

Al via la quinta edizione di Intervalli Festival - Cinema. Il Festival Multidisciplinare delle Arti Padovane, dopo il successo delle edizioni estive in Piazza Portello e ai Giardini dell’Arena che hanno contato oltre 5000 presenze per ciascuna edizione, si dedica alla cinematografia mettendo in scena le pellicole di registi emergenti da tutto il mondo e ponendole al centro della multidisciplinarietà artistica che caratterizza le rassegne.

Da mercoledì 10 a martedì 16 gennaio, il Festival porterà in città sette giorni di cinema, musica dal vivo e arte all’interno del Cinema Rex di via Sant’Osvaldo 2, storica realtà padovana nell’ambito della cultura cinematrografica d’autore.

Intervalli Festival unisce l’esperienza e le professionalità di molteplici soggetti artistici emergenti, tra i quali registi locali, italiani e stranieri; professionalità nel mondo della scultura e dell’arte figurativa; musicisti di vari generi contemporanei; corto, medio e lungometraggi andranno in scena anche con la realizzazione dal vivo della colonna sonora. In totale saranno 57 le proiezioni in programma. Intervalli vanta di mettere in primo piano la qualità nella selezione degli autori, dando così spazio a quei prodotti artistici che non trovano spazio sui grandi palchi della città, ma che molto hanno da dire in quanto ad avanguardia, sperimentazione, ricerca e studio.

Durante il Festival, lo spazio del cinema ospiterà l’allestimento delle opere e delle installazioni dell’artista Alessandro Rinaldi. Con l’esposizione dei suoi lavori, Rinaldi accompagnerà il pubblico nel foyer e dentro la sala cinematografica con un’esposizione fissa di opere su carta, sculture e incisioni su alluminio. Anche gli ambienti di passaggio prendono vita e diventano motivo di pausa, stupore, riflessione.

Nelle tre serate di punta (venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio) verranno proiettate tre pellicole appartenenti al repertorio iconico dei film muti degli anni ‘20/’30, sulle quali tre gruppi di musicisti della scena contemporanea locale eseguiranno le colonne sonore dal vivo, da loro composte e performate in prima assoluta.

Più di un centinaio le candidature presentate da registi di tutto il mondo, tra cui Intervalli Festival ha selezionato 4 categorie di cortometraggi: Selezione Ufficiale, Selezione Registi Veneti, Selezione Sperimentale, Selezione Musica&Danza. Tutti i titoli parteciperanno al concorso per l’elezione dei migliori corti dell’edizione Intervalli Festival - Cinema 2024. La votazione sarà effettuata dagli spettatori presenti in sala.

Durante tutte le giornate di festival saranno messi a disposizione del pubblico 12 visori di realtà virtuale, tramite i quali si potranno guardare alcuni cortometraggi realizzati con la tecnologia 3D, selezionati tra i migliori delle ultime edizioni del River Film Festival.

Programma

Mercoledì 10 gennaio : alle 18.30 (PROIEZIONE SU INVITO) il Festival si aprirà con Fuorilegge - Veneto a mano armata, anteprima della nuova serie documentaristica prodotta da Sky Original realizzata da Padova Stories e in onda su Sky documentaries dal 13 gennaio 2024. Al termine della proiezione, interventi di regista, protagonista e produttori.

In seguito, alle 21, si prosegue con la proiezione di tre corti prodotti dalla padovana casa di produzione cinematografica Sangre Malo Film: L’estate di Guido di Cesare Bisantis, La guerra di Vittoria di Francesco Alino Guerra, Scarrafone di Giacomo De Bello.

Giovedì 11 gennaio : alle 19.30 sarà proiettata la prima parte della Selezione Ufficiale 2024 con voto del pubblico per miglior film: Si mai no ens haguéssim separat di Marc Esquirol Cano, Pina di Jeremy Depuydt e Giuseppe Accardo, San Vitu Rock di Fausto Romano, La rana e lo scorpione di Francesco Corso, Sintonia di Emanuele Tresca, Caroline on the Roof di Alejandro Bordier.

A seguire, alle 21.15 Rosemary’s Baby di Roman Polanski. Versione originale sottotitolata.

Venerdì 12 gennaio : alle 18 saranno proiettati i cortometraggi degli alunni di Sangre Malo Film Academy: Pedine di Kirya Paoli, Anima Eterna di Martina Menoncello, Effetto Personale di Simone Greco, Ballottaggio di Sara De Gasperi.

Alle 19.30 seconda parte della Selezione Ufficiale 2024 con voto del pubblico per miglior film: Chlorine di Thanos Pasichogios, Knife Chocolate di Hooshmand Varaei, A Father di Christophe Predari, 7 Ore di Vittorio Amodeo, La Cura di Giuseppe Burrafato.

In chiusura della serata, alle 21.30, The General di Buster Keaton con colonna sonora originale eseguita dal vivo da “Musica per Dirigibili”.

Sabato 13 gennaio : alle 18 andrà in scena la Selezione Registi Veneti con voto del pubblico per il miglior film: Eirene di Roberto Nicoletto, Sigaretta di Alessandro Calì, Prima che arrivi Al di Simonetta Barbon, Il compleanno di Enrico di Francesco Sossai, I papaveri sono Alti Alti Alti di Camilla Francini.

Alle 19.30 andrà in scena la Selezione Sperimentale con voto del pubblico per il miglior film: Eroica di Nathan De Pas Habib, Bride’s Dream di Joe Chang, Absent Presence di Giorgia Ponticello, We are the disturbing flashes di Ken Fanning, Peaupulaire di Ginevra Solaroli, Manimondo di Michele Tozzi, Il resto come sempre di Lorenzo Picarazzi, Waterfall di Kazuya Ashizawa, Red Wild Side di Osso Production, Parallax di Aline Magrez, Alea di Niccolò Buttigliero.

Alle 21.30 sarà proiettato il film Nosferatu di F. W. Murnau, con colonna sonora originale eseguita dal vivo da “Rest at Sea”.

Domenica 14 gennaio : alle 18 andrà in scena la terza parte della Selezione Ufficiale con voto del pubblico per il miglior film: La mia escort di Alessandro Porzio, Hotel Centaur di Lino e Dimitri Kafidas, La Sposa di Dario Di Viesto, Water Circles Under Cotton Clouds di Roberto Canuto e Xiaoxi Xu.

Alle 19.30 Selezione Musica&Danza con voto del pubblico per miglior film: Backbone di Aline Magrez, Katabasi di Giovanni Bon, Time to wake up di Aldo Venegas, Need di Jonnah Bron, 16 barre di Alberto Nico, Amaranth di Justin Black, Moment Noir di Lena Ruzicka, Undercover di Omar Ben David, Uholdeak di Olatz Larunbe e Bàarbara Fernàndez.

Alle 21.30 andrà in scena il trittico Three Cities: Praha v zári svetel - Praga illuminata da un milione di luci di Svatopluk Innerman, Regen - Pioggia di Mannus Franken e Joris Ivens, A propos de Nice - A proposito di Nizza di Boris Kaufman e Jean Vigo con colonna sonora originale eseguita dal vivo da Agnese Amico, Francesco Cigana e Francesco Ganassin.

Lunedì 15 gennaio : alle 19.30 sarà proiettata la quarta parte della Selezione Ufficiale 2024 con voto del pubblico per il miglior film: Somewhere di Fabrizio Ellul, Le Montagne Sous Paris di Giulio Fiore, La Sirenetta di Vincenzo Giordano, Pitage di Ali Khaledi, Outcast di Sodoor MehdiBeigi, Les coses son Aixi di Marc Esquirol Cano.

Alle 21.15 Cold War di Pawel Pawlikowski. Versione originale sottotitolata.

Martedì 16 gennaio : alle 21, in chiusura del Festival, sarà proiettato il film Con la grazia di un dio di Alessandro Roia.

Durante tutto il festival, gli spettatori potranno guardare, tramite i visori a disposizione, i cortometraggi realizzati in realtà virtuale: Giotto oltre i confini di Emilio Della Chiesa (Italia), Together Apart di Demian Albers (Olanda), Altered States di Bela Paprena (Argentina), Cassava di David Gough (Brasile), Pathways Colombia di Jorge Caballero e Gustavo León (Colombia), Visiting James Simon di Gerda Leopold (Germania), Laila di Pier Francesco Coscia e Andrea Bandinelli (Italia), Our Compass di Susan R. Larkin (Stati Uniti).

Il festival sarà realizzato grazie alla sinergia di due associazioni artistiche locali, Honolulu A.P.S. e Sangre Malo Film A.P.S, con la stimata partecipazione di Associazione Culturale Researching Movie. Intervalli Festival - Cinema è realizzato con il contributo del Comune di Padova - assessorato alla Cultura.

Ingresso

L’ingresso è libero e gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza, tranne per la proiezione del 10 gennaio che è su invito.

Info web

