Entra nel vivo la stagione delle corse all'Ippodromo di Padova con le storiche sfide dei Gran Premi Città di Padova e Padovanelle. Scenderanno in pista i migliori cavalli italiani ed europei in due prove che si preannunciano spettacolari. Saranno 8 le corse in programma, ingresso libero a partire dalle ore 14.