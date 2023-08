La notte di Ferragosto al Parco Frassanelle

A partire dalle 19, per concludere in bellezza la Festa dell’ Acqua, proseguiamo la festa sotto le stelle per una serata con musica dj-set, street food, la VISITA ALLE GROTTE IN NOTTURNA, bagni di Gong e…tanto altro! A partire dalle ore 19 fino a mezzanotte. Se invece vuoi arrivare già al mattino o nel primo pomeriggio, non perderti LA FESTA DELL'ACQUA - EPISODIO 1 con il suo ricco programma di giochi d'acqua, animazioni, laboratori creativi, passegiata sui pony, spettacolo di magia!

INGRESSO AL PARCO RIDOTTO DALLE 19

VISITA IL PARCO E LE GROTTE IN NOTTURNA // aperte dalle 10.30 alle 24

DJ – SET // Farmhouse con Max Minetto dj dalle 19 alle 24

STREET FOOD, BIRRE ARTIGIANALI, CREPES & GELATI

BAGNI DI GONG

SCOPRI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA NOTTE DI FERRAGOSTO: https://it.frassanelle.com/la-notte-ferragosto-episodio-2/.

AMPIO PARCHEGGIO SU ERBA GRATUITO IN INGRESSO ALLA TENUTA. Puoi scegliere liberamente se acquistare i biglietti di ingresso ONLINE oppure farli sul posto DIRETTAMENTE AL PUNTO DELLA BIGLIETTERIA AD UN COSTO SUPPLEMENTARE DI 1 euro SU OGNI TIPOLOGIA DI BIGLIETTO DI INGRESSO. Scontistica per Famiglia e Gruppi disponibile solamente sulla biglietteria online. Parco Frassanelle, via Frassanelle 14 - Rovolon (PD).