Al Teatro Excelsior Mortise "Le radici nell’acqua": incontro con l'autrice Vincenza Lorusso

Il Teatro Excelsior di Mortise presenta l’incontro con Vincenza Lorusso, autrice di “Le radici nell’acqua”. In questo libro Vincenza si racconta a partire dall'infanzia in Puglia e dalla giovinezza piena di ideali, per giungere all'esercizio della pratica medica in alcuni Paesi in via di Sviluppo. Donna forte come gli alberi e inquieta come l'acqua, non si radica in un posto, ma grazie alla sua attività di medico entra in contatto con tanti popoli diversi, rimanendo affascinata dalle loro lingue, musiche, costumi, gestualità e modo di pensare e di agire. È una storia professionale ed umana incredibilmente vera.

L’evento sarà presentato da Miriam Angilè ed accompagnato da:

Adriano Antico al sax

Francesco Bordin alle percussioni

Paolo Callegaro al pianoforte

L'evento è ad ingresso libero, i proventi della vendita del libro saranno devoluti a “Medici con l’Africa CUAMM”.