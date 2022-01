Presentazione del libro “Il metodo geniale” del giovane studioso atestino Giulio Deangeli all’ex Collegio Vescovile

Domenica 30 gennaio, alle ore 18, all’Aula Magna dell’ex Collegio Vescovile (via Garibaldi 23), si terrà la presentazione del libro “Il metodo geniale” del giovane studioso atestino Giulio Deangeli, edito da Mondadori.

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e FFP2, fino a esaurimento posti.

«L’agenda di Giulio è fitta di impegni, ma il nostro brillante concittadino riesce sempre a trovare del tempo per portare la sua conoscenza a Este. - afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili Andrea Quadarella. - Abbiamo colto al volo l’occasione del suo passaggio in Città per presentare il suo nuovo libro. Lo ringraziamo moltissimo e siamo sicuri che questo appuntamento sarà apprezzato e interessante.»

L’autore

Giulio Deangeli è un giovane neuroscienziato atestino, che dedica la sua vita alla lotta contro le malattie neurodegenerative. Nel 2013 è stato proclamato vicecampione del mondo di Neuroscienze. L’anno seguente si è classificato primo al concorso nazionale di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna e all’università di Pisa. Nel 2018 è stato il primo italiano a vincere la borsa di studio mondiale Harvard hip. Nel 2020 è il stato primo studente d’Italia a completare cinque lauree in parallelo con la media del 30 e ottiene cinque borse di studio per portare avanti le sue ricerche all’università di Cambridge, dove oggi lavora. È da sempre in prima linea nel volontariato, nella divulgazione scientifica e nell’orientamento dei giovani.

“Il metodo geniale”

I segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio

Insegnare i segreti della memoria e di uno studio piacevole e permanente è quello che si prefigge l’autore, in questo affascinante percorso alla scoperta del cervello umano. Il libro ci insegna ad andare oltre la lettura compulsiva e a rendere proficuo lo studio, massimizzando il rendimento complessivo. Con l’esperienza maturata nel suo percorso «da record» e in veste di ricercatore nell’ambito delle malattie neurodegenerative a Cambridge, Deangeli ci svela quali sono i meccanismi alla base dell’apprendimento, dalla memoria al retrieval, dalla lettura alla motivazione, senza dimenticare aspetti collaterali, ma altrettanto importanti, quali il sonno, l’attività fisica, la gestione dello stress. Insieme alla teoria, fornisce poi utilissime strategie pratiche: le dibattute mnemotecniche, tra cui la conversione fonetica e la tecnica dei loci, la sottolineatura, la generazione di schemi, i trucchi per motivarsi allo studio e imparare più velocemente una lingua straniera. E condivide alcune delle «pazzie» che ha attuato lui stesso, dalle passeggiate in solitaria ripassando con l’aiuto delle cards alle lunghe notti trascorse in sala conferenze, fino alla «città della memoria» o alla musica preferita per fissare le informazioni. Insomma, in questo libro troverete tutto quello che vi serve per rivoluzionare, in modo definitivo, il vostro approccio allo studio, grazie a un metodo «geniale» che vi stupirà per concretezza e praticità.

