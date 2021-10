“Serata verdiana”, appuntamento con la lirica a Selvazzano Dentro

Sabato 23 ottobre 2021 alle ore 21 appuntamento all’Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro con la grande lirica per una serata dedicata al repertorio di Verdi e Puccini che vedrà ospite il gran tenore Maurizio Saltarin, in occasione del ritiro del Premio alla Carriera per avere portato l’opera e la lirica italiana in tutto il mondo.

Silvia Celadin soprano e Carlo Giannini tenore faranno gli onori di casa insieme accompagnati dall’ensemble orchestrale guidato da Francesca Venzo al pianoforte: un evento di primaria importanza per il Festival della Città di Selvazzano Dentro giunto quest’anno alla decima edizione, organizzato da I Musici Patavini con la direzione artistica di Stefania Miotto.

Dieci anni: un traguardo importante

«Dieci edizioni di Rassegna Lirica sono un traguardo importante: la fiducia riposta da ognuno di voi e dai tanti appassionati che hanno partecipato in questi anni, saranno ripagati dalla partecipazione di alcune delle più belle voci liriche del nostro territorio e non solo, artisti che vantano collaborazioni con importanti Enti Lirici e Fondazioni in Italia e all'estero – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - Per suggellare questo traguardo, durante la Rassegna sarà conferito il Premio alla Carriera al tenore Maurizio Saltarin, 35 anni di concerti e successi nei principali ruoli operistici nei teatri di tutto il mondo».

Un turno unico

A seguito dell’ultima emanazione del nuovo Decreto, la capienza all’Auditorium San Michele torna al completo e di conseguenza i concerti saranno programmati a turno unico alle ore 21 per tutta la durata della Rassegna, salvo nuove disposizioni. «L’impegno organizzativo è stato condotto su un doppio fronte, venendo incontro alle esigenze sia degli artisti che del pubblico, con una costante attenzione alla salute di ciascuno e alla condivisione in totale sicurezza di ogni evento - sottolinea la direttrice artistica Stefania Miotto - Auspicandoci un ritorno più che graduale alla normalità a cui eravamo abituati prima di questa pandemia, abbiamo pensato di rivolgere particolare attenzione anche alle attività economiche che al pari del settore dello spettacolo hanno dovuto superare momenti duri per tutti».

Biglietto = buoni spesa

Grazie alla collaborazione con il Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione” questo impegno si tradurrà nella possibilità di utilizzo dei biglietti di ingressi al concerto per un pari buono spesa da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano Dentro che hanno aderito al progetto. L’iniziativa che lega cultura e commercio continuerà per tutti gli appuntamenti in cartellone, programmati per sabato 30 e 31 ottobre, sabato 20 e 27 novembre e venerdì 3 dicembre sempre con inizio alle ore 21. Infotel 3889507688, prevendite sul sito www.imusicipatavini.it/

Biglietti disponibili in Auditorium San Michele 30’ minuti prima dell’inizio di ogni turno.

L'iniziativa

«Ogni acquirente del biglietto di una serata del Festival Liricheggiando 2021 spende 5 euro e riceve un buono di pari valore da utilizzare in uno degli esercizi commerciali locali convenzionati. Hanno aderito numerose attività del territorio che operano in molteplici settori merceologici e altre possono aggiungersi contattando il Distretto del Commercio al numero 366-5736224. Si è avviata una importante collaborazione tra cultura e commercio che da un lato incentiva la partecipazione alla rassegna Lirica, dall’altro da un sostegno concreto ai negozi sotto casa, penalizzati dalla pandemia» conclude il Manager del Distretto del Commercio Boris Sartori.

Ingresso

Ingresso ai concerti (con Green Pass) euro 5, valido come voucher da utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di Selvazzano che hanno aderito al progetto Distretto del Commercio “Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione”.

Programma

Sabato 23 ottobre 2021

Serata verdiana

Serata verdiana

Premio alla Carriera al tenore Maurizio Saltarin

Premio alla Carriera al tenore Maurizio Saltarin

Sabato 30 ottobre 2021

Una voce poco fa

Una voce poco fa

Musiche di Rossini, Puccini

Musiche di Rossini, Puccini

Domenica 31 ottobre 2021

XIV tournee talenti russi

XIV tournee talenti russi

Vincitori di concorsi nazionali ed internazionali

Vincitori di concorsi nazionali ed internazionali

Sabato 20 novembre 2021

Buon compleanno Disney

Buon compleanno Disney

Musiche di Walt Disney

Musiche di Walt Disney

Sabato 27 novembre 2021

Amici e nemici

Amici e nemici

Musiche di Donizetti, Rossini, Tosti, Lehar

Musiche di Donizetti, Rossini, Tosti, Lehar

Sabato 4 dicembre 2021

Applausi a Rota e Morricone

Applausi a Rota e Morricone

Musiche di Nino Rota, Ennio Morricone

