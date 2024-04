Lopup Sartoria Sociale presenta la nuova collezione di articoli a Palazzo Nalin

Mercoledì 17 aprile dalle ore 17.30 alle 21, Lopup Sartoria Sociale propone un evento gratuito di presentazione della propria collezione di articoli e del proprio progetto sociale presso Palazzo Nalin, in via Marsala 49, nel centro storico di Padova in zona ghetto.

Durante la serata saranno esposti le borse, gli accessori e gli articoli per la casa realizzati artigianalmente da persone in fase di riqualificazione professionale con tessuti donati da aziende del territorio. L'evento nasce dalla volontà di far conoscere il marchio Lopup (parte del gruppo di cooperative sociali Gruppo Polis), diffondere i valori che lo ispirano e favorire incontri che possano portare a nuove, virtuose collaborazioni. Interverrà anche l’associazione Il Cantiere delle donne APS, che da anni lavora a sostegno del femminile per l’emancipazione e contro la violenza.

«L’obiettivo di Lopup», racconta Laura Toffanin, responsabile del progetto, «è promuovere umanità e inclusività sociale, permettendo a individui con diversi vissuti e origini di prepararsi nel nostro laboratorio al mondo del lavoro nell’ambito sartoriale. L’incontro tra la ricchezza interiore delle persone e la creatività delle nostre sarte permette di realizzare prodotti di ottima qualità ed estetica».

Tutte le attività di Lopup si svolgono nell’ottica di un’economia circolare: i tessuti impiegati sono ritagli di pregio rimasti inutilizzati nei processi produttivi di aziende del territorio, così da promuovere l’idea del riuso e alleggerire l’impatto ambientale generato dallo smaltimento.

Durante la serata, verrà offerto un aperitivo di benvenuto. La partecipazione dell’evento è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, possibile chiamando il numero 346-3809709 o ancora scrivendo a lopup@lop-up.com

