"Lovebar", l'opera di Goldoni in danza verticale al Teatro Verdi

Il 24 Ottobre 2023 presso il Teatro Verdi di Padova arriva "Lovebar", lo spettacolo di danza verticale.

La Bottega del caffè è la drammaturgia di Carlo Goldoni scelta per essere tradotta in forma di coreografia per danza verticale: il suo essere un coacervo rappresentativo di dinamiche di Potere, di Socialità e di Commercio la rende un testo contemporaneo, per affrontare temi della nostra quotidianità ed esprimerli senza i concetti portati dalle sue parole, ma tramite lo svelamento in forma corporea delle dinamiche dei suoi intrecci tra personaggi e classi sociali.

L’intera commedia goldoniana verrà trasformata in una vera e propria partitura fisica, dove le parole delle battute dei diversi personaggi diventano delle azioni danzate, andando così a svelare e mostrare le dinamiche più interne e principali di uno dei testi più famosi del commediografo veneziano, che verrà mostrato sotto un punto di vista inedito: da sempre abituati a pensare a Goldoni come gran maestro della parola, con il nostro progetto si andrà a svelare un Goldoni gran maestro invece dell’azione fisica dei caratteri e delle classi sociali che, ancora oggi, vivono nella nostra società.

Lo spettacolo si terrà il 24 ottobre 2023 alle ore 19.30 all'esterno del Teatro Verdi.

Non è necessaria la prenotazione.

Crediti

Adattamento da La Bottega del caffè di Carlo Goldoni

Ideazione, coreografia e video: Wanda Moretti

Dramaturgo: Marco Gnaccolini

Danzatori: Gian Mattia Baldan, Giorgio Coppone, Simona Forlani, Isabel Rossi

Voice over: Michele Guidi

Musiche per sax e live electronics: Marco Castelli

Costumi: Alessandra Dolce

Produzione: Il Posto 2023

Progetto vincitore del Bando Goldoni 400 del Teatro Stabile del Veneto.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/news-tsv/danza-verticale-teatro-verdi

Foto articolo da comunicato stampa