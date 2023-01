Luca Francioso in concerto a Villa Contarini Giovanelli Venier

I?n occasione della "Giornata della memoria", si terrà presso la Villa Corradini Giovanelli Venier di Vò in provincia di Padova, un concerto del musicista Luca Francioso per ricordare le vittime dell'olocausto. D?urante la serata Luca Francioso presenterà il suo ultimo lavoro "Umana dimensione". Nove brani originali che provano a indagare i diversi scenari dell’umana dimensione.

C?hi è Luca Francioso? Luca Francioso suona la chitarra acustica, compone e insegna musica, scrive romanzi, racconti e poesie, disegna e si occupa di grafica, video e web design. Ha una prolifica produzione artistica e un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero. L?uca Francioso è stato intervistato recentemente nel programma di "Buon mattino" su TV2000 dove ha raccontato di sè e della sua musica.

P?erchè Villa Corradini Govanelli Venier? La Villa Contarini Giovanelli Venier è un edificio storico sito a Vo' Vecchio, frazione e originario centro storico del comune di Vo', in provincia di Padova, posto centralmente nel parco regionale dei Colli Euganei.

Durante la Seconda Guerra Mondiale la Villa è stata requisita ed utilizzata dai nazisti come campo di concentramento degli ebrei delle province di Padova e Rovigo. Tra la fine del 1943 e il luglio del '44 al suo interno sono state rinchiuse circa una sessantina di persone – uomini, donne, bambini, spesso intere famiglie – che dopo alcuni mesi di prigionia, hanno subito la triste sorte di milioni di altri ebrei sterminati nei lager di Auschwitz-Birkenau.

Ingresso su prenotazione e ad offerta libera: https://www.lucafrancioso.com.