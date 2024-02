Lunedì della missione in streaming, si parlerà di donne e missione

Indirizzo non disponibile

Lunedì 19 febbraio alle ore 20.45 quarto appuntamento dei Lunedì della missione che in questa edizione hanno come filo conduttore: “Il coraggio di essere umani”. Il tema di questa puntata è Donne e missione.

La parità di genere è uno degli obiettivi più faticosi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La meta sembra davvero lontana.

E in terra di missione o in progetti di cooperazione nei vari posti del mondo come vanno le cose? Quali risultati concreti si percepiscono nelle realtà locali rispetto alla donna e al suo sociale?

Lunedì 19 febbraio saranno protagoniste alcune figure femminili, con la loro esperienza e le loro riflessioni: Francesca Dalla Porta, pediatra di Medici con l’Africa Cuamm a Tosamaganga in Tanzania; Veronica Atitsogbe, vicepresidente del Consiglio comunale di Verona; Elisabettà Corà, laica fidei donum rientrata dall’Etiopia e collaboratrice nell’Ufficio missionario diocesano.

I Lunedì della missione sono un ciclo di appuntamenti a cadenza mensile di informazione e riflessione su tematiche missionarie e dal mondo, promossi da Centri missionari Diocesani di Padova, Trento, Treviso e Vicenza, insieme ai Missionari Severiani, ai Missionari comboniani e Medici con l’Africa Cuamm.

