M’illumino di meno 2022, le iniziative a Padova

Il Comune di Padova l'11 marzo 2022 aderisce fin dalla prima edizione a M’illumino di meno, la celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica promossa da Caterpillar-Radio 2 Rai.

L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare i propri stili di vita, sprecando meno risorse e aumentando l’efficientamento energetico delle proprie abitazioni.

Volantino M’illumino di meno 2022

I servizi e l'attenzione del Comune

Il Comune di Padova dà il suo contributo a questa transizione energetica mettendo a disposizione dei cittadini lo Sportello Risparmio energetico, che fornisce utili informazioni sugli incentivi economici disponibili per chi sceglie di investire in maggiore efficienza energetica (Superbonus 110%), in sicurezza (Sismabonus) e in riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

Inoltre, entro pochi mesi saranno messi a dimora in città 10mila nuovi alberi, che si andranno ad aggiungere agli altri già programmati per i prossimi anni dal Piano di gestione delle alberature.

Programma

Alle ore 16.30 - davanti a Palazzo Moroni, via VIII Febbraio

Street art tour nelle vie del Centro

Un tour guidato alla scoperta delle opere di Street art che popolano e colorano il centro storico di Padova. Il percorso si snoda tra il Ghetto, le piazze, le vie principali del centro e termina in piazza Bussolin, facendo tappa davanti ai murales di Alessio-B, Kenny Random, Evyrein, Tony Gallo e di altri artisti.

Info e prenotazioni: email cristina@pernechele.eu

Un tour guidato alla scoperta delle opere di Street art che popolano e colorano il centro storico di Padova. Il percorso si snoda tra il Ghetto, le piazze, le vie principali del centro e termina in piazza Bussolin, facendo tappa davanti ai murales di Alessio-B, Kenny Random, Evyrein, Tony Gallo e di altri artisti. Info e prenotazioni: email Alle ore 16.30 - Porte Contarine (max.15 persone)

Alle ore 17.30 - Porta Portello (max 15 persone)

A passo lento lungo il Piovego

A cura della Scuola voga veneta Zonca. Passeggiata lungo i canali interni della città dalle Porte Contarine, snodo fluviale ricco di fascino, a Porta Portello, la più elegante tra le porte della cinta muraria cinquecentesche, parte del complesso portuale del Portello.

Info e prenotazioni: sito www.eventbrite.it - email giada@madagascarcommunication.it

Alle ore 17.30 - Porta Portello (max 15 persone) A cura della Scuola voga veneta Zonca. Passeggiata lungo i canali interni della città dalle Porte Contarine, snodo fluviale ricco di fascino, a Porta Portello, la più elegante tra le porte della cinta muraria cinquecentesche, parte del complesso portuale del Portello. Info e prenotazioni: sito - email Dalle ore 18 alle 20

… Splendono nel buio

Spegnimento temporaneo delle luci di alcuni luoghi simbolici di Padova: Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, piazza dei Frutti, piazza delle Erbe, piazza dei Signori, via VIII Febbraio, piazzetta Pedrocchi, piazzetta Garzeria, Prato della Valle, Specola.

Spegnimento temporaneo delle luci della Basilica, del convento e del piazzale di Sant’Antonio. In collaborazione con la Basilica del Santo e il convento dei Frati Minori Conventuali.

L’Università degli Studi di Padova aderisce spegnendo le luci di Palazzo Bo e Palazzo Storione e di molte altre strutture dell’Ateneo.

Le scuole che hanno aderito

Le scuole di ogni ordine e grado si sono impegnate a realizzare una o più delle seguenti attività: “Pedalare” (approfondire il tema della mobilità sostenibile; promuovere i percorsi sicuri casa-scuola); “Rinverdire” (approfondire i temi biodiversità, specie arboree autoctone e alloctone, assorbimento CO2; realizzare un semenzaio; lettura in classe di un testo ispirati (d)alle piante); “Migliorare” (individuare un responsabile di classe per lo spegnimento delle luci; creare dei poster per sensibilizzare allo spegnimento delle luci e dei dispositivi non necessari; stilare un “Patto per il clima” di classe o di istituto; produrre idee, progetti, prototipi, tesine sul cambiamento climatico).

Scuole dell’infanzia: 381 bambini

Breda (28), Fornasari (66), Gui (150), Mirò (72), Stella Mattutina (65).

381 bambini Breda (28), Fornasari (66), Gui (150), Mirò (72), Stella Mattutina (65). Scuole primarie: 1.854 bambini

Cesarotti-Arria (20), Davila (104), Deledda (170), Della Vittoria (87), Leopardi di via Crivelli (18), Leopardi di via Zize (102), Lombardo Radice (100), Manin (56), Mantegna (229), Mazzini (35), Muratori (125), Quattro Martiri (116), Reggia dei Carraresi (220), Ricci Curbastro (84), Rodari (65), Tommaseo (37), Valeri (97), Zanibon (189).

1.854 bambini Cesarotti-Arria (20), Davila (104), Deledda (170), Della Vittoria (87), Leopardi di via Crivelli (18), Leopardi di via Zize (102), Lombardo Radice (100), Manin (56), Mantegna (229), Mazzini (35), Muratori (125), Quattro Martiri (116), Reggia dei Carraresi (220), Ricci Curbastro (84), Rodari (65), Tommaseo (37), Valeri (97), Zanibon (189). Scuole secondarie di 1° grado : 636 studenti

Briosco (240),Pascoli (286), Ruzante (44), Tartini (66).

: 636 studenti Briosco (240),Pascoli (286), Ruzante (44), Tartini (66). Scuole secondarie di 2° grado: 4.113 studenti

Bernardi (25), Einaudi-Gramsci (sede Gramsci) (516), Einaudi-Gramsci (sede Einaudi) (805), Fermi (200), Marconi (1162), Modigliani (20), Severi (1200), Valle (185).

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Social pagina Facebook profilo Twitter

Info web

https://www.padovanet.it/evento/millumino-di-meno-2022