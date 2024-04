PonTeatro 2024, spettacolo “Il Malato immaginario” a Ponte San Nicolò

È un classico del teatro a chiudere la rassegna Ponteatro, che negli ultimi due mesi ha portato storie e momenti di condivisione alla Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò, segnando due “tutto esaurito” e coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso, spettacolo dopo spettacolo, confermando la formula realizzata dal Comune di Ponte San Nicolò (Padova) con la direzione artistica di Simone Toffanin.

La Sala riapre dunque sabato 6 aprile (ore 21) per Il malato immaginario di Molière, nella versione della compagnia Proposta Teatro Collettivo APS, un’opera che vive di contrasti fra l’apparente leggerezza, decisamente farsesca e l’allucinata disperazione di un genio teatrale alla fine.

In un clima soffocante, fatto di purghe e di medicine, si dipana la vicenda di Argante, ipocondriaco concentrato sulla sua (cagionevole?) salute, e attorniato dalle donne della sua famiglia: la moglie manipolatrice, la serva scaltra ed autoritaria, una figlia irrispettosa ed un’altra inquietante. Argante è anche assediato da una pletora di uomini: medici armati di enteroclismi, un notaio avvoltoio dei suoi beni, il corteggiatore di sua figlia deciso ad entrargli in casa. Va in scena il ridicolo per esorcizzare il dolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formula magica del teatro di Molière.

Info e biglietti

Ponteatro (spettacoli ore 21) biglietto 7 euro

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò

