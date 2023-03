"Mamme 3.0” lo spettacolo alla Sala teatro di Recitando

La prima tranche di spettacoli previsti per il 2023 sul palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, ha fatto registrare ben quattro sold-out su sette date, risultando in un successo tale da dimostrare ancora una volta, se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, la voglia di teatro sentita dal pubblico cittadino. Date le premesse, la direzione della scuola non poteva esimersi dal partire subito con una seconda tranche di rappresentazioni, altri sei appuntamenti a partire da questo sabato, 25 marzo, alle ore 21 con Mamme 3.0.

Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia Teatro delle Ortiche per la regia di Vittorio Attene, è adatto a un pubblico adulto: in esso una appassionata, scanzonata e libera ricapitolazione (e interpretazione) sul significato della maternità ai giorni nostri. Una lettura libera da ogni ipocrisia, che trova una collocazione incredibilmente armoniosa nella recente cronaca nazionale.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Dopo Mamme 3.0, la rassegna Rec.itando proseguirà con i seguenti appuntamenti:

15 aprile: Senza Niente (The Play - Massimo Farina)

(The Play - Massimo Farina) 29 aprile: Che cosa sono le tre P. (Gruppo Panta Rei)

(Gruppo Panta Rei) 13 maggio: Mama go perso el treno (Compagnia Strapalco)

(Compagnia Strapalco) 27 maggio: La compassione (Malamundi Teatro)

(Malamundi Teatro) 10 giugno: Hamlet.machine (Compagnia Recitando)

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.i

