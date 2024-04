Maria Grazia Cucinotta in videoconferenza al Cinema Esperia

Venerdì 12 aprile alle ore 21 la proiezione del film GLI AGNELLI POSSONO PASCOLARE IN PACE, la protagonista della pellicola MARIA GRAZIA CUCINOTTA, sarà presente in videoconferenza sullo schermo della sala per presentare l'opera di Beppe Cino di cui è protagonista.

Gli agnelli possono pascolare in pace - Di Beppe Cino con Maria Grazia Cucinotta, Massimo Venturiello, Tiziana Schiavarelli, Umberto Sardella. Drammatico durata 105 minuti. Italia 2024.

La trama ruota intorno ad Alfonsina che sconvolge la quiete del paese quando dice di avere avuto l’apparizione della Madonna in sogno che le chiede di essere dissotterrata da un terreno conteso al confine tra una proprietà di Alfonsina e i Malavasi, famiglia arrogante e potente. Da lì si scatenano una serie di eventi che mettono alla prova i rapporti familiari e le dinamiche sociali del paese.

Un giallo metafisico teso al superamento di una cultura ossessionata dal feticcio della proprietà e del confine. Una quête dove la potente leva del sacro porta alla luce antichi misfatti per descrivere un presente succube di pregiudizi che individuano nell’altro, nello straniero, un nemico. Un racconto morale che fa ricorso al realismo magico per affermare che davvero si può cambiare qualcosa. Perché da sempre è il cambiamento la logica profonda di ogni storia... [Beppe Cino]

Beppe Cino, dopo gli studi in regia al Centro sperimentale di Cinematografia, è stato assistente di R. Rossellini (tra gli altri, Anno uno, 1974; Il messia, 1975); in seguito ha girato cortometraggi e documentari, prima di dirigere. Il suo primo lungometraggio è " Il cavaliere, la morte e il diavolo" del 1985). Tra le opere successive: La casa del buon ritorno (1986), Rosso di sera (1989), Miracolo a Palermo! (2003) e Quell’estate felice (2007). Ha diretto anche sotto gli pseudonimi di Bob J. Ross e Bob Singer.



Al cinema Esperia il film è programmato: