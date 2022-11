Marillion, due giorni di eventi all’insegna del prog-rock al Geox

A tre anni dalla sua ultima data italiana, torna live una tra le più grandi band del progressive Rock, Marillion, che porterà per la prima volta in Italia Marillion Weekend, la celebre due giorni di eventi all’insegna del prog-rock made in England che ha girato il mondo intero, con un fitto calendario di incontri previsti per il 28 e 29 aprile al Gran Teatro Geox di Padova.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e in tutti punti vendita autorizzati, a partire da domenica 6 novembre per gli iscritti al fan club della band e da mercoledì 9 novembre per tutti. Il prezzo del biglietto è comprensivo degli ingressi per i due giorni di eventi.

Il Marillion Weekend è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo: in Canada, in Cile, in Olanda, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Gran Bretagna, solo per citare alcuni dei Paesi in cui si è posizionato ed è ormai noto il marchio. Che ora, finalmente, arriva anche in Italia!

Protagonista assoluta la più grande band della seconda generazione del Prog-Rock, che incontrerà i fan provenienti da ogni parte del mondo. Due show inediti, che hanno la particolarità di essere due spettacoli diversi, con setlist completamente differenti.

Con oltre 40 anni di onorata carriera alle spalle, 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una fan base appassionata, i Marillion, capitanati da Steve Hogarth, negli anni hanno saputo mantenere il ruolo di leader nel panorama del Prog internazionale, forti dei loro straordinari successi senza tempo, dei concerti in tutto il mondo. Dopo 6 anni dall’ultimo progetto discografico, quest’anno i Marillion hanno pubblicato "An Hour Before It's Dark", ultimo album capolavoro di inediti della band, che ribadisce il periodo di gloria che stanno vivendo e la loro volontà, nonché necessità, di mantenersi autentici e fedeli alla loro musica, tagliente, raffinata, senza sentire il peso dello scorrere del tempo.

I loro concerti si traducono in esperienze uniche, indimenticabili e inconfondibili.

Riguardo la dimensione live della loro attività artistica, dice Steve Hogarth:

«Il concerto è l’aspetto che preferisco del mio lavoro. La possibilità di condividere uno stato d’animo con quelli che capiscono le mie parole e, di conseguenza, anche me, persino quando non conoscono l’inglese. I fan sono talmente legati alla nostra musica che prima dei concerti leggono e approfondiscono le parole: pochi artisti possono vantare una relazione così personale con il proprio pubblico. Ho avuto il privilegio di suonare davanti a 80.000 persone ma anche davanti a 200. l’ho apprezzato allo stesso modo».

I Marillion sono tra gli alfieri più credibili del rock negli ultimi decenni: attraversano frontiere stilistiche, scalano le classifiche internazionali e continuano ad animare la passione del pubblico, che li supporta nelle loro avventure musicali (anche attraverso attività di crowfunding).

Venerdì 28 e sabato 29 aprile 2023

Gran teatro Geox - Padova

Info

https://zedlive.com/

info@zedlive.com

https://www.marillion.com/index.htm

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-marillion-weekend-pass-ticket-2-day.html

Foto articolo da comunicato stampa