Martedì al cinema a tre euro

Proseguono nelle sale di Padova martedì 15 novembre gli appuntamenti con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinema Il Lux

La programmazione del Cinema Il Lux in questo secondo appuntamento di novembre sarà dedicata interamente a proiezioni in versione originale sottotitolata. Si comincia alle 16.30 con “Una donna sposata” (Francia, 1964, 89’) di Jean-Luc Godard. Charlotte è una redattrice presso una rivista di moda. È sposata e ha un’amante. Alla richiesta di quest’ultimo di abbandonare il marito per vivere insieme, Charlotte preferisce temporeggiare. La donna viene a sapere di essere incinta ma non sa a chi attribuire il figlio. Il pomeriggio prosegue alle 18.30 con “Boiling point” (Gran Bretagna, 2021, 92’) di Philip Barantini. Il film vede protagonista Andy Jones, uno Chef sotto stress: è la Vigilia di Natale e un ispettore sanitario arriva a sorpresa per controllare il suo ristorante, tra i più in voga di Londra. Il suo ex mentore, divenuto una super star televisiva, si presenta senza preavviso e accompagnato da un feroce critico gastronomico. Come se non bastasse, la pressione sta lentamente ma inesorabilmente portando gli animi della sua squadra a ribollire. Per quanto tempo Andy riuscirà a tenere il controllo? Ultima proiezione in programma alle 20.30 con “Battle royale” (Giappone, 2000, 114’) di Kinji Fukasaku. Giappone. La società è travolta da una crisi economica e sociale senza precedenti. 42 studenti sono stati selezionati per partecipare al programma annuale Battle Royale, voluto dal governo per disciplinare i giovani. Spediti su un’isola remota gli allievi ricevono un’arma con l’ordine di eliminare i propri compagni entro tre giorni. A sorvegliare questo crudele gioco è lo spietato professore Kitano. Ha inizio una battaglia all’ultimo sangue in cui il sopravvissuto sarà soltanto uno.

Cinema Rex

Punta sulle produzioni italiane il Cinema Rex, che alle 21 propone “Astolfo” (Italia, 2022, 97’) di Gianni Di Gregorio. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento di Roma e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e si innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.

Cinema Esperia

In cartellone al Cinema Esperia troviamo questa settimana alle 21 il film “Gli orsi non esistono” (Iran, 2022, 106’) di Jafar Panahi, Premio speciale della Giuria alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili.

Multiastra

Doppia possibilità al Multiastra. Alle 20 inizia “Amsterdam” (USA, 2022, 134’) di David O. Russell. New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l'avvocato Harold Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte europeo, durante la Prima guerra mondiale. Ed è proprio al cospetto del cadavere di Meekins, con ogni probabilità dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole morti, o per lo meno al fresco. In alternativa, alle 20.30, si può optare per “Bros” (USA, 2022, 115’) di Nicholas Stoller. Il film racconta le vicende di due uomini gay che pur essendo contrari a qualunque tipo d'impegno sentimentale, andranno incontro a una storia d'amore. I due si incontrano in una discoteca e flirtano, ma nonostante trascorrano alcuni giorni in compagnia l'uno dell'altro, sembra non esserci sintonia. In verità, Bobby crede che Aaron sia troppo diretto e, viceversa, Aaron è spaventato dalla grande importanza che ha Bobby nella comunità gay. Aprendosi e raccontandosi, però, i due ragazzi capiranno cosa è meglio per loro e si aiuteranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi nella vita e coronare i loro sogni.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

