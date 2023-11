Martedì al cinema a tre euro

Tutti i martedì di novembre nelle sale di Padova gli appassionati potranno entrare al cinema con un biglietto al costo ridotto di tre euro, grazie alle proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

L’iniziativa, forte del successo registrato nei mesi di marzo e maggio, consentirà al pubblico di apprezzare su grande schermo opere provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena entrate in programmazione nelle sale.

Cinema Esperia

In questo primo giorno di programmazione, martedì 7 novembre, il Cinema Esperia propone alle 21 la visione a costo ridotto di “Dirty, Difficult, Dangerous” (Francia, Italia, Libano, 2022) di Wissam Charaf, vincitore del Label Europa Cinemas alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia del 2022. A Beirut, i percorsi di due outsider si intrecciano in un amore reso difficile dalla città e dalle condizioni di vita. Ahmed è un rifugiato che viene dalla Siria, pieno di metallo in corpo e che cerca di sopravvivere come può rivendendo materiali di recupero. Mehdia è una ragazza etiope che lavora come badante presso una famiglia che la tratta da schiava. I due si incontrano in rapidi attimi rubati, si danno conforto e progettano una fuga insieme.

Cinema Il Lux

Due sono le possibilità al Cinema Il Lux. Alle 17.30 inizia la proiezione in versione originale sottotitolata di “Oppenheimer”(USA, 2023) di Christopher Nolan. È il 1926, J. Robert Oppenheimer è un giovane studente di fisica presso l'università di Cambridge ed è così ossessionato dall'ascoltare la lezione del professore ospite Niels Bohr che, per ripicca verso l'insegnante che lo fa ritardare, arriva a un piccolissimo passo dal compiere un gesto irreparabile. È il 1954, Oppenheimer si sottopone a una serie di udienze private dove cerca di difendersi dalle accuse di comunismo, per conservare il proprio accesso allo sviluppo di progetti top secret. È il 1958, Lewis Strauss affronta un pubblico dibattimento per dimostrare la propria idoneità come Segretario del commercio di Eisenhower, ma in questa circostanza viene riesaminato il suo rapporto con Oppenheimer. In mezzo c'è naturalmente la cronaca dell'ascesa del protagonista, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica. Si prosegue alle 21 con “Il libro delle soluzioni” (Francia, 2023) di Michel Gondry. Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevenne. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo.

PortoAstra

Anche il PortoAstra troviamo una doppia programmazione a tre euro. Alle 17.20 inizia “Io capitano” (Italia, Belgio, 2023) di Matteo Garrone, Leone d'argento e Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Alle 21.10 si chiude con “L’ultima volta che siamo stati bambini” (Italia, 2023) di Claudio Bisio. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa.

Multiastra e Cinema Rex

Il Multiastra (alle 20) e il Cinema Rex (alle 21) puntano invece entrambi su “Asteroid City” (USA, 2023) di Wes Anderson, ambientato in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L’itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. La proiezione al Cinema Rex sarà introdotta dal cinematografico Ezio Leoni.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

