I “martedì della clinica neurologica”: in dialogo Massimo Cacciari, Maurizio Corbetta e Mauro Conti

Martedì 16 gennaio alle ore 17.30 in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze di via Giustiniani 2 a Padova si apre con tre ospiti d’eccezione - Massimo Cacciari, Maurizio Corbetta e Mauro Conti - il nuovo ciclo dei “Martedì della Clinica Neurologica” con l’appuntamento, aperto al pubblico, dal titolo “Intelligenza Artificiale (IA), Etica e Cybersecurity: un sistema di IA può essere etico e sicuro?”

Qual è l’impatto dell’AI, non soltanto nella sanità? Come si governa l’intreccio fra umanità e macchine? Dov’è il confine tra etica, sicurezza e liberazione dal lavoro? Quando l’intelligenza artificiale si rivela davvero alternativa al nostro cervello? Un dibattito attuale, quanto cruciale. Con la necessità di illuminare ogni punto di vista. E l’urgenza di non dover rincorrere la tecnologia. Insomma, occorre la cura del pensiero e del corpo. A dare risposte a questi temi saranno un filosofo, un neuroscienziato e un matematico.

Massimo Cacciari è professore emerito di Filosofia all’Università San Raffaele di Milano. Tra i più prestigiosi riconoscimenti: il premio Hannah Arendt per la filosofia politica nel 1999, il premio dell’Accademia di Darmstadt nel 2002, la medaglia d’oro del Circulo de bellas Artes di Madrid nel 2005, la medaglia d’oro “Pio Manzù” del Presidente della Repubblica Italiana nel 2008, il premio De Sanctis per la saggistica nel 2009, la laurea honoris causa in Architettura dell’Università di Genova nel 2002, quella in Scienze politiche dell’Università di Bucarest nel 2007, quella in Filologia classica dell’Alma Mater di Bologna nel 2014. Numerosissimi i riconoscimenti dal Premio Hemingway per la saggistica 2017, al premio “Derrida” per la carriera filosofica dell’Università di Torino (2018), al Premio Ginestra di Napoli per i saggi su Leopardi; dal premio Padula per la saggistica (2019) al premio Roma per la filosofia (2019), alla Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica federale di Germania per la sua opera in favore della diffusione e della conoscenza della cultura contemporanea di lingua tedesca (2022). Alla fine del 2023 è apparso, presso Adelphi, l'ultimo volume della esposizione del suo sistema filosofico, Metafisica concreta.

Maurizio Corbetta è professore di Neurologia all’Università di Padova e Direttore della Clinica Neurologica. Dopo un lungo periodo di ricerca negli Stati Uniti sull’imaging funzionale e la connettomica, ha fondato il Centro di Ateneo Padua Neuroscience Center ed è membro dell’Accademia dei Lincei. Dal 2012 Maurizio Corbetta è tra gli “Highly Cited Researchers". Le sue ricerche spaziano dalle neuroscienze cognitive alla neurologia, analizzando i circuiti cerebrali attraverso varie metodiche di brain imaging. L’obiettivo è comprendere, sia in condizioni comportamentali normali che patologiche, come diverse regioni del cervello si attivano e, scambiandosi informazioni, interagiscono. Una seconda linea di ricerca si propone invece di indagare le conseguenze strutturali e funzionali del cervello in seguito a lesioni focali, quali, ad esempio, ictus e tumori cerebrali.

Mauro Conti è professore di Informatica al Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova e anche affiliato alla TU Delft e all'Università di Washington, Seattle. Premiato con una borsa di studio Marie Curie (2012) della Commissione europea e con una borsa di studio del DAAD tedesco (2013). I suoi principali interessi di ricerca riguardano sicurezza e privacy, ambiti in cui ha pubblicato più di 500 articoli nelle più importanti riviste e conferenze internazionali sottoposte a peer-review. È Fellow dell’IEEE, Senior Member dell’ACM e Fellow della Young Academy of Europe e dal 2022 Fellow dell’Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA). È stato insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, il più alto degli ordini della Repubblica, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi. È coordinatore locale del Laboratorio Nazionale di cybersecurity.

Inaugurati nel 1973, i “Martedì della Clinica Neurologica” sono seminari di carattere clinico-scientifico focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della Neurologia e delle Neuroscienze che hanno una lunga tradizione a Padova. Dalla prima edizione si sono avvicendati negli anni illustri ospiti nazionali e internazionali per fare il punto sulle nuove frontiere della neurologia e produrre aggiornamenti clinici e scientifici. Il programma del 2024 si svolgerà, come sempre, ogni martedì a partire dal 16 gennaio in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze, Azienda-Ospedale-Università di Padova, in modalità duale, presenza e streaming, dalle ore 17.30 alle 18.30. Prima del seminario, alle ore 16.00, si terrà una discussione con il relatore su casi clinici real world attinenti all’argomento del giorno. I “Martedì della Clinica Neurologica” sono curati scientificamente dalla Prof.ssa Annachiara Cagnin, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Prof. Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Padova Neuroscience Center, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedale - Università Padova.

Partecipazione

Per informazioni: cl.neurologica@aopd.veneto.it

Collegamento Zoom: https://unipd.zoom.us/j/ 88959319767

La partecipazione è libera e gratuita.

Calendario dei prossimi seminari

23 gennaio 2024 La diagnosi e la terapia della malattia di Parkinson nel terzo millennio

Angelo Antonini (Padova)

Alberto Benussi (Brescia-Trieste)

Paola Perini (Padova)

Frank Winkler (Heidelberg)

Anna Estraneo (Firenze)

Antonio Uncini (Chieti)

Nick Ward (London, UK)

Alberto Priori (Milano)

Antonino Vallesi (Padova)

Roberto Mai (Milano)

Patrick Chinnery (Cambridge, UK)

Info web

https://www.aopd.veneto.it/Marted-della-Clinica-Neurologica-1

https://www.facebook.com/photo?fbid=964124841727221&set=a.811144577025249

https://www.neuroscienze.unipd.it/marted%C3%AC-della-clinica-neurologica

Foto articolo da https://www.aopd.veneto.it/Marted-della-Clinica-Neurologica-1