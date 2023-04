La Pro Loco di Cadoneghe (PD) in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Antonio e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nelle Piazzette antistanti al Patronato della Parrocchia in Via Gramsci, la Manifestazione “Mejaniga in Fiore”.

Prevista la mostra-mercato del florovivaismo con idee, prodotti, attrezzature, piante e fiori per l'appartamento ed il giardino; ci sarà inoltre la presenza del mercatino delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali ed italiani con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il programma della manifestazione prevede anche la tradizionale festa dei bigoi al torcio con un fornitissimo stand gastronomico che proporrà i rinomati bigoli e altre gustosissime pietanze. durante le giornate ci saranno spettacoli, animazioni per bambini e adulti e tanto altro ancora.