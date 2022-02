“La memoria dei campi”, presentazione libro a cura di Chiara Becattini a palazzo Moroni

Frutto di un’approfondita ricerca d’archivio e di numerose interviste, questo libro ricostruisce per la prima volta attraverso un approccio comparativo i processi politici, sociali e culturali che hanno influito nella trasformazione di quattro campi di transito e concentramento – San Sabba, Fossoli, Drancy alla periferia di Parigi e Natzweiler-Struthof in Alsazia – in luoghi della memoria della Shoah tra Italia e Francia.

Inizialmente dimenticati, poi riscoperti e valorizzati, questi spazi del trauma sono diventati luoghi del lutto, omaggio ai morti e tombe consolatorie per i vivi, svolgendo un ruolo nel percorso di ricostruzione delle identità sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, in un processo in parte parallelo a quello del graduale avvento e ascolto dei testimoni. Oggi sono riconosciuti monumenti, luoghi di divulgazione della storia e destinazione di percorsi memoriali e turistici.

Questa ricerca mira non soltanto a ricostruirne la storia, ma ad analizzare il ruolo mutevole che essi hanno svolto nella memoria collettiva, con uno sguardo al loro possibile futuro.

Sarà presente l’autrice

Modera Elena Cadamuro

Chiara Becattini ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Università degli studi di Padova e l’Università Paris 8 di Parigi. La sua tesi di dottorato “Storia della memoria di quattro ex campi di transito e concentramento tra Italia e Francia 1945-2012” ha vinto il primo premio della Fondation Auschwitz di Bruxelles nel 2019.

È inoltre fotografa, documentarista e videomaker freelance e collabora con l’ufficio Progetto Giovani di Padova per progetti dedicati alle scuole superiori riguardanti la memoria della Shoah, la formazione fotografica e documentaristica.

Elena Cadamuro è dottoranda in Storia presso l’Università di Genova e membro di CENTRA – Centre for the History of Racism and Anti-Racism in Modern Italy. L’attuale progetto di ricerca riguarda le eredità coloniali e razziste nella cultura visuale dell’Italia repubblicana.

