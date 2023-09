Sesta edizione del Mercatino dei ragazzi a Albignasego

Sabato 9 settembre a Mandriola di Albignasego, si terrà la sesta edizione del Mercatino dei Ragazzi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Parco Alvarez di Via San Bellino. È un evento molto atteso dai ragazzi e dalle famiglie non sono di Albignasego, tanto che attualmente abbiamo piu' di 130 banchetti per piu' di 230 ragazzi.

Nato con lo scopo di creare socializzazione, ha avuto il suo picco dopo il Covid dove tutti sentivano e sentono la necessità di stare assieme ma quest'anno abbiamo superato ogni piu' rosea aspettativa. Visitare il Mercatino dei Ragazzi puo' essere l'occasione per trovare quel gioco in scatola che tanto piaceva, quel peluche o quel giocattolo adatto al fratellino piu' piccolo o da regalare al cuginetto. Insomma, non si puo' non visitare il Mercatino.

Info: https://www.comitatocreativa.it.