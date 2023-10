"Mirabile visione: inferno", al Cinema Esperia

Una rilettura multimediale ed attualizzata della prima cantica del poema dantesco. Di Matteo Gagliardi con Luigi Diberti, Benedetta Buccellato. Docu-fiction durata 90 minuti. Italia 2023.

«Se Dante tornasse ora, cosa potrebbe dire del nostro mondo? Abbiamo provato a spiegarlo attraverso un docufilm, limitandoci per ora all’Inferno. Descrivendone alcuni aspetti che in molti non abbiamo colto quando lo abbiamo studiato a scuola. E cioè che l’Inferno non è un luogo estraneo di un incomprensibile aldilà, ma la raffigurazione profonda e attualissima dell’uomo, delle sue possibilità, dei suoi limiti e dei continui superamenti che può intraprendere. I fenomeni, i processi e la crisi della nostra società, che crea disuguaglianze e accumulo smisurato per pochi. Ecco la terribile lupa! La manipolazione massmediatica, la rassegnazione che ci fa, passivamente, accettare l’inaccettabile. E poi l’assenza di spiritualità, la distruzione dell’ambiente, la predazione delle risorse, l’oppressione esterna ed interiore. “Mirabile Visione: Inferno” è quindi un grande mosaico dove si fondono, necessariamente, diversi linguaggi. Ma sul piano laico o spirituale? Di qui l’idea di affidare la narrazione a due figure: una professoressa di Liceo e un prete cattolico dall’altra. In mezzo, il racconto del viaggio con una selezione di terzine dantesche come pietre miliari di un percorso di emozioni, suggestioni e riflessioni profonde sull’essere umano e sulla società moderna, in un periodo storico particolarmente sensibile alle tematiche care al Sommo Poeta. Assieme alla professoressa, che fa scoprire un Dante rivoluzionario ai suoi studenti, e al sacerdote che esprime il messaggio cristiano, anche noi spettatori viaggiamo dentro la grande opera di bellezza, risveglio e educazione che è la Divina Commedia».

[Matteo Gagliardi: regista, produttore]