È con entusiasmo che annunciamo l'evento "Mistero a Villa Correr - The Day After Ognissanti", un'opportunità straordinaria per immergersi nelle leggende e nei misteri di una delle ville più infestate del Veneto. L'appuntamento è per mercoledì 1 novembre 2023, dalle 14, a Villa Correr, via Correr 73, Casale di Scodosia (PD).

Un'esperienza unica e avvincente ti attende, con l'ingresso gratuito per tutti i visitatori. Per l'occasione, la giornata prevede una varietà di attività intriganti:

Visite guidate della Villa infestata: Scopri i segreti nascosti di questa villa secolare e le storie paranormali che l'accompagnano:

Escape Room: Metti alla prova le tue abilità risolutive in ambientazioni misteriose e avvincenti.

Expo di Mistero: Esplora mostre e installazioni legate al mondo dell'occulto e del paranormale.

Cartomanzia: Consulta esperti in tarocchi e misteri per un'esperienza divinatoria unica.

Conferenze legate al mondo del paranormale: Ascolta i racconti e le teorie di esperti nel campo del soprannaturale.

Photoset: Cattura ricordi indimenticabili con foto in atmosfere suggestive.

Street Food: Delizia il tuo palato con prelibatezze culinarie.

Spritz Bar e Bevande Storiche: Assapora cocktail e bevande tradizionali.

Birra Artigianale: Degusta birre artigianali di produzione locale.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, è consigliato un dress code in stile dark, gotico, vittoriano, vampire, arcane, witch o total-black. L'apertura dei cancelli è prevista alle 14. L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Casale di Scodosia e promette di offrire una giornata di emozioni e misteri in uno dei luoghi più affascinanti del Veneto.



Rimanete sempre aggiornati sulle ultime novità relative all'evento seguendo le pagine ufficiali:

Sito Web: www.fieradelmistero.it

Email: info@fieradelmistero.it

Telefono: 351 5862100

Non perdere questa straordinaria opportunità di esplorare il mistero e la storia di Villa Correr. Vi aspettiamo il 1 novembre per una giornata indimenticabile.