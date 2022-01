Mødist 7.0. Alexis Thymos. Mostra monografica di Manuel Gallo

Ritorna Modist con la sua settima edizione e una nuova mostra monografica dedicata al pittore Manuel Gallo, presso il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco sabato 12 febbraio 2022. Il tema di questa esposizione si riassume nel concetto 'Alexis Thymos', dal greco “Non avere parole per esprimere le emozioni”. Questa espressione si intreccia alla poetica dell'artista, che con i suoi quadri ci accompagna, in maniera quasi intima e personale, in una dimensione cristallizzata, raccolta, volta ad ispirare un senso di meditazione in coloro che osservano le sue opere. All'interno dei dipinti pervade un senso di estraniazione ed inquietudine, che come lacrime o sangue, si sparge sulla tela come l'olio della pittura.

Camminando tra i suoi dipinti lo spettatore si ritroverà avvolto in un'atmosfera in bilico tra il Cinquecento ed il contemporaneo.

La vacuità dello sfondo è un memento: il buio ed il silenzio sono la condizione prima in cui ci ritroviamo, e dunque bisogna ritornarci nei momenti in cui ci si sente persi. Inoltre, i particolari non completati delle opere invitano chi li osserva a rispecchiarsi, o a dare alla tela una propria storia. I quadri si lasciano osservare o a loro volta ti studiano? O si crea un'atmosfera che implica reciproca riflessione? Le opere pittoriche saranno accompagnate dalla proiezione di un corto animato realizzato da Martina Varotto e Piero Piccioli intitolato "Acqua alla Gola", una riflessione sulla psiche dell'essere umano e del modo in cui esse influenza la sua vita anche in situazioni di instabilità.

Testo a cura di Maria Vittoria Gardelli e Nicolò Rizzo (curatore della mostra) a nome di Cicchetti D’arte.

MODIST 7.0

“ALEXIS THYMOS”

Mostra Monografica dell’artista Manuel Gallo

12 Febbraio 2022

Teatro Filarmonico di Piove di Sacco

3 turni: ore 9, 14, 17.

Informazioni e contatti

Si potrà accedere alla mostra SOLO su PRENOTAZIONE e dopo aver mostrato il SUPER GREEN PASS come previsto dai decreti ministeriali. I turni disponibili saranno tre: ore 9, 14, 17.

Web: https://www.facebook.com/events/1163731247698887/?ref=newsfeed.