“Morning Auditorium”: matinée musicali con il quartetto di clarinetti ai giardini dell’Arena

Nuovo appuntamento domenica 26 giugno, alle ore 11, ai Giardini dell’Arena di Padova per “Morning Auditorium”: la rassegna di “matinée musicali” promossa dal Conservatorio “Cesare Pollini” e le associazioni culturali Fusmart e Mame.

Il cartellone estivo, in programma fino al 10 luglio, prosegue dunque con un concerto a settimane alterne dedicato all’ascolto della musica classica e contemporanea.

Il palco allestito nello scenografico spazio verde che guarda la facciata posteriore della Cappella degli Scrovegni domenica sarà affidato a un ensemble che aggiunge nuovi colori strumentali a quelli finora proposti, continuando ad illustrare i tanti insegnamenti attivi presso il Conservatorio padovano e a valorizzare il percorso formativo dei giovani musicisti: il Quartetto di clarinetti coordinato dal maestro Luca Lucchetta.

Il gruppo, formato da Ilaria Ferrari, Giacomo Cozzi, Guido Seguso, clarinetto, e Sandro Di Silvestro, clarinetto basso, fatta eccezione per il Quartet for 3 clarinets and Bass Clarinet di Paul Harvey, composto esattamente per questo tipo di formazione, proporrà trascrizioni di brani volte a far comprendere le tante sfumature e le capacità espressive, paragonate per ricchezza a quelle della voce umana, di questa famiglia di strumenti. Si ascolterà quindi in un’altra veste, in grado di riprodurre e restituire l’afflato originario, nonché le melodie e le armonie, delle singole composizioni, una scaletta di brani celebri, dalla tradizione classica e operistica al ragtime e al jazz: l’Aragonaise dalla Suite dell’opera “Carmen” di George Bizet (arr. Marco Mazzini), “In the Hall of the Mountain King”, ultimo brano della suite op. 46, ricavata dalle musiche di scena del “Peer Gynt” di Ibsen, di Edvard Grieg (arr. Ioan Dobrinescu), “Send in the Clowns” di Stephen Sondheim (arr. Gareth Brady), ballata di un musical di Broadway divenuta un celebre standard jazz, “Largo al factotum” da “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, la Danza Ungherese n. 5 di Johannes Brahms (arr. Marco Mazzini), “Roumanian Folk Dances” di Béla Bartòk (arr. Mazzini), Tik Tak Polka dall’op. 365 di Johann Strauss (arr. Ioan Dobrinescu), “Palm Leaf Rag” di Scott Joplin (arr. Marten King) e in chiusura il succitato quartetto di Harvey.

Ingresso

Il concerto è ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti. Sarà presente un servizio food and beverage.

Ingresso da via Porciglia.

Inizio concerto: ore 11

info@fusmart.it

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/

https://www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova

Foto articolo da comunicto stampa