“Time, colors and memory” la nuova mostra di Stefano Chiassai all'AD Dal Pozzo | Galleria d’arte

AD Dal Pozzo Galleria d’Arte, spazio culturale nel centro di Padova firmato AD Dal Pozzo per promuovere gli artisti contemporanei, presenta Time, colors and memory di Stefano Chiassai, poliedrico artista toscano la cui attività spazia dal disegno alla pittura, dall’installazione alla scultura, dal design alla moda. La mostra, a cura del critico d’arte Gianluca Ranzi, sarà aperta al pubblico da venerdì 12 aprile. Il vernissage si terrà il giorno stesso, a partire dalle ore 19, solo su invito.

Il percorso espositivo introduce i visitatori nel complesso e diversificato mondo espressivo dell’artista, in un viaggio colorato e vivace, comprendente disegni, arazzi e oggetti di design per la maggior parte inediti, che evidenzia come l’atto del disegnare e del progettare sia il vero filo rosso di continuità che lega insieme la sua multiforme produzione.

Disegnare sempre e comunque è il credo di Stefano Chiassai, che ogni giorno fissa con matita e pennarelli un diario visivo fatto di emozioni, fatti di cronaca, vite e storie. 1 gennaio 2023 – Il colore della speranza, una delle opere esposte in mostra, dichiara l’attitudine con la quale l’artista si avvicina ai temi trattati nelle sue opere. Il titolo evoca l’idea che anche di fronte a tempi sfidanti e persino minacciosi, l’opera d’arte non registra indifferentemente la cronaca, ma contribuisce a dare un senso alla storia, quel particolare “colore della speranza” che sa mostrare anche la complessità, le ambiguità e gli sviluppi del mondo in cui viviamo. Il lavoro dell’artista assicura da una parte una rappresentazione che tramanda la memoria degli eventi, dall’altra una visione vitale e indipendente che è anche consapevole delle ambivalenze che i fenomeni portano con sé.

Le sue opere – con quel loro caratteristico horror vacui che intreccia forme, colori, scritte, movimento, passione ed estasi – costituiscono non soltanto un diario dei giorni, ma anche un formidabile antidoto all’eccesso di semplificazione, al conformismo e alla paura che spesso i media contemporanei veicolano nel pubblico, una sorta di antidoto all’angoscia che viene messa in scena dalla rappresentazione. La figurazione immaginifica che appare nelle opere dell’artista dà luogo a una sarabanda di colori e di segni che, pur partendo dalla cronaca, segue le regole dell’immaginario (come avviene nelle opere 29 agosto – Hawaian in focus oppure in 26 novembre – L’Italia è in Davis).

L’opera di Stefano Chiassai rivendica la sua indipendenza dal diktat delle tendenze prevalenti e procede in direzione opposta al mainstream del momento, pur nella consapevolezza di un percorso artistico colto e coerente che dagli anni Settanta ad oggi ha saputo fondere insieme ornamentazione astratta e potenzialità figurativa, sogno e realtà, spontaneità e vitalità espressiva, memoria culturale ed energia del gesto e delle cromie.

Sdraiarsi su un tappeto istoriato immersi nella danza di folletti e creaturine (che si affollano anche nel disegno e nell’arazzo dal titolo 18 dicembre 2022 – Sgorbis Positivity), godere del brulichio cromatico e figurale di arazzi e disegni, sognare all’ombra delle lunghissime falde dei surreali berretti inventati da Chiassai: sono tutte occasioni offerte in mostra per apprezzare un campo aperto di dialogo e di confronto, il dialogo di un intenso incontro con l’arte che sa resistere al tempo breve della cronaca e alle trasformazioni della società.

Time, colors and memory è un progetto che avviene con il Patrocinio del Comune di Padova. La mostra, curata da Gianluca Ranzi, è visitabile dal 12 aprile al 31 maggio 2024, da martedì a sabato (ore 10-13 e 15.30-19.30), presso AD Dal Pozzo Galleria d’Arte, via Davila 25, Padova. Per scoprire le opere della galleria: arte.addalpozzo.com

Stefano Chiassai

Stefano Chiassai si forma all’Istituto Statale d’Arte di Firenze. Nel 1980 crea il suo marchio “STEFANO CHIASSAI” e qualche anno dopo, nel 1985 fonda la “SCS Studio Chiassai”. Nel 1987 la sua idea di moda rappresenta lo stile italiano alla Biennale Giovanile di Barcellona. Dal 1988 al 2000 al Polimoda di Firenze assume l’incarico di docente e insegna “Menswear Fashion Design”. Dal 1994, dopo la chiusura del suo marchio, il lavoro dello Studio si è concentrato sulle consulenze stilistiche e di tendenza per numerosi brand. Il lavoro di Chiassai si radica nel settore del lusso con progetti dal forte imprinting urban. Dall’inizio degli anni 2000 disegna diverse linee menswear a livello internazionale. Un dialogo fondato su un’estetica volta a conciliare tradizione artigianale e nuove tecnologie. In particolare, dal 2009, con il supporto del suo team, è designer di abbigliamento di luxury brand. La fashion research è sempre stata centrale nel suo modus operandi. Nel tempo ha collezionato 200 capi vintage, che oggi sono custoditi presso: “TheCube Archive”, un esclusivo archivio legato a doppio filo con l’universo fashion. Ad affiancare le innumerevoli attività di Chiassai anche quella editoriale: nel 2016 pubblica Caosordinato (Nuova Libra): nel 2018 Ritmoemotivo (Nuova Libra); nel 2020 BlueTailoring (Silvana Editoriale); nel 2021 Diario di un lockdown: 8 marzo 2020-31 agosto 2021 (Silvana Editoriale)

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo è il marchio storico dell’interior design italiano che ha consolidato la proposta di servizi in tutte le fasi del progetto, per offrire un’esperienza che unisce Arte, Arredo e Architettura. L’azienda specializzata nella progettazione di spazi esclusivi e nella distribuzione di soluzioni d’arredo ha sede a Grisignano di Zocco (VI), dove agli uffici si aggiungono la materioteca dedicata alla ricerca e allo sviluppo dei materiali, lo studio aziendale di architettura e interior design composto da 10 architetti e uno showroom di 2000 mq. AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno store di oltre 500 mq e con la galleria d’arte, a Milano con lo spazio Ottagono dedicato all'architettura e a Montecarlo con una divisione dedicata al Contract. Nel 2023 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato in crescita: la maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 1000 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra questi Armani Casa, Cassina, B&B Italia, Minotti, Poltrona Frau, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform. https://arredodalpozzo.it/

Orari

Dal martedì al sabato

10 — 13;

15.30 — 19.30.

Info web

Foto articolo da comunicato stampa