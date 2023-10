Mostra "Padova e i colli Euganei nella grande guerra" in Villa Obizzi

In occasione del 4 novembre, 105esimo anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Gruppo alpini di Albignasego in collaborazione con la Sala Storica organizza in Villa Obizzi dal 1 al 5 novembre una mostra fotografica intitolata “Padova e i Colli Euganei nella Grande Guerra”.

«Un’opportunità per adulti e bambini di conoscere aspetti della Prima Guerra mondiale nel nostro territorio - ci spiega Marco Mazzucato assessore alla pubblica istruzione – la mostra fotografica infatti sarà dedicata esclusivamente a raccontare momenti del conflitto relativi alle zone di Padova e dei Colli Euganei, un’occasione per tutti di immergersi in questa celebrazione che vuole rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita in nome della patria».

L’esposizione è composta da una serie di fotografie provenienti in gran parte da archivi fotografici di musei, biblioteche e privati, riproducenti gli eventi che si susseguirono, in particolare dopo la ritirata di Caporetto, momento in cui Padova divenne la “capitale del fronte”. Quest’anno la mostra sarà arricchita da cimeli di guerra appartenenti alla Croce Rossa.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 1 al 5 novembre al piano terra di Villa Obizzi e sarà possibile visitarla gratuitamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 19. Anche la Sala Storica Alpini attigua a Villa Obizzi, sede di un importante collezione di materiale della prima e seconda guerra mondiale, aprirà le porte al pubblico con gli stessi orari.

«Sono molte le attività di divulgazione che l’amministrazione fa con il Gruppi Alpini e la Sala Storica, perché riteniamo che sia fondamentale non dimenticare e raccontare ai giovani ma anche ai bambini la storia di uomini coraggiosi e generosi che ci hanno resi liberi» Conclude Mazzucato.

Info web

https://www.facebook.com/anasezionedipadova

Foto articolo da post Facebook