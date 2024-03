"Qui da noi il tempo non c'è", personale di Antonio Panzuto al San Gaetano

Inaugurazione: 14 marzo, ore 18

Dal 15 marzo al 28 aprile 2024 il Comune di Padova-Assessorato alla Cultura presenta la mostra personale dedicata ad Antonio Panzuto. Attraverso la presentazione di lavori di carattere pittorico, plastico e installativo la mostra Qui da noi il tempo non c'è intende raccontare l’esperienza creativa dell’artista di origine campana, scenografo tra i più apprezzati del panorama teatrale italiano.

Il lavoro di Panzuto crea una relazione peculiare con la scrittura di scena, attraverso una combinazione poetica di pittura, luce e originali assemblaggi di tipo scultoreo, ottenuti in molti casi con l’uso di materiali ‘poveri’ o di recupero. Questi vengono sovente mossi e animati sul palcoscenico direttamente dal loro creatore: divenendo parte dello spettacolo nel corso del suo svolgersi, Panzuto infrange l’aspetto illusorio della rappresentazione, conducendola verso il territorio dell’azione performativa.

Anche se creati di volta in volta in funzione di un diverso allestimento teatrale, i materiali scenici presentati nella mostra sono depositari di una multiforme facoltà di significati e sono perciò in grado di determinare “eventi” percettivi ed emozionali sempre nuovi, che si dispiegano in ragione del contesto narrativo in cui vengono inseriti: dai profondi orizzonti dipinti, simili a grandi fondali, agli elementi scenografici tridimensionali; dai possibili personaggi immaginati in un copione, richiamati da sculture antropomorfe, alla presenza dell’autore, percepibile in una serie di autoritratti ove la sua identità è soggetta a un processo di misteriosa trasfigurazione.

Ideata da Antonio Panzuto, l’esposizione Qui da noi il tempo non c’è è curata da Nicola Galvan, con il supporto di Decima 1948.

Parte integrante del progetto è un catalogo che, realizzato con la collaborazione del regista Alessandro Tognon, verrà reso disponibile al pubblico in occasione dell’apertura della mostra.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: da martedì a domenica 9-19; lunedì 15 - 19 (festività comprese)

paganinl@comune.padova.it

https://www.altinatesangaetano.it/it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/qui-da-noi-il-tempo-non-c%C3%A8

https://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/mostra-antonio-panzuto-qui-da-noi-il-tempo-non-c%C3%A8

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/qui-da-noi-il-tempo-non-c%C3%A8